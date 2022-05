Baienfurter Ringer messen sich bei stark besetztem Turnier

Mit einer kleinen Gruppe von nur drei Teilnehmern ist der Nachwuchstrainer Micheil Tsikovani von der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt mit dem KG-Jugendleiter zum international stark besetzten Kadettenturnier in Hornberg gefahren. 214 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich, Italien, Frankreich, der Schweiz, der Niederlande und aus Deutschland traten beim Turnier im Schwarzwald an.

Die junge Baienfurterin Ani Chikovani ist seit gut einem Jahr beim Ringsport dabei, für sie war es die erste Teilnahme an einem Turnier. Sie durfte in der Kategorie Mädchen bis 65 kg gegen Evgenija Fischer aus Mainz gleich zweimal ran. Chikovani zeigte laut Mitteilung eine mutige Ringweise, musste sich aber beide Male geschlagen geben.

In der Kategorie Kadettinnen/Juniorinnen/Frauen bis 62 kg hatte es Svenja Reinbold als eine der jüngsten Teilnehmerinnen in dieser stark besetzten Gewichtsklasse mit sehr starker Konkurrenz zu tun. Gegen ihre erste Gegnerin, eine 22-jährige Französin, die später immerhin Dritte wurde, kassierte die KG-Ringerin eine Schulterniederlage.

Reinbold zeigte Moral, hielt in ihrem zweiten Kampf anfangs noch ein wenig dagegen, musste dann aber ebenfalls auf die Schultern. Der Frust war beim Blick auf das Teilnehmerfeld laut Mitteilung aber recht schnell vergessen und Reinbold blickt optimistisch auf die kommenden Trainingseinheiten und Turniere.

Bei der einzigen männlichen Kategorie in Hornberg, den Kadetten, startete Collin Buchkamer in der Gewichtsklasse bis 65 kg. Gegen den späteren Zweitplatzierten kassierte der Baienfurter eine Schulterniederlage. Dennoch ging Buchkamer motiviert und fokussiert in die folgenden Kämpfe.

Das zahlte sich aus: Er gewann gegen den Italiener Mario Calogiori durch eine sehr aktive Ringweise klar mit 9:0. Im dritten Poolkampf verlor der KG-Ringer jedoch gleich in zweifacher Hinsicht unglücklich. Ein Sieg wäre drin gewesen, dann hätte er die Möglichkeit gehabt, um eine Medaille zu kämpfen. So ging es in den Kampf um Platz fünf, den Buchkamer gegen den Niederländer Karsten Kaaymolen technisch überlegen mit 13:2 gewann.