Baienfurter Radler treffen Kardinal Kasper

Die Baienfurter Rennradgruppe ist bei ihrer diesjährigen Tour bis Rom geradelt. Dort hatten die Baienfurter in der Nähe des Vatikans ein Treffen mit Kardinal Walter Kasper aus Wangen. „Neben den vielen Kilometern, Höhenmetern und landschaftlichen Veränderungen war für die Baienfurter Radgruppe Rom nicht nur das Ziel der Unternehmung, sondern gleichzeitig auch der Höhepunkt“, sagt Bürgermeister Günter A. Binder, der auch mitradelte.

Die gebürtige Baienfurterin Monika Schiefer, die seit vielen Jahren im Vatikan beim Missionspressedienst Fides als Dolmetscherin arbeitet, hatte für die Radsportler aus ihrer Heimatgemeinde mehrere Programmpunkte vorbereitet, unter anderem eine Teilnahme an der allgemeinen Papstaudienz und einen persönlichen Empfang bei Kardinal Walter Kasper.

In dem Gespräch sei deutlich geworden, dass sich der Kardinal immer auch sehr eng mit der Gemeinde Baienfurt verbunden fühlte, und zwar über den Baienfurter Theologen und Professor für Pastoraltheologie, Religionspädagogik und Homiletik an der Universität Fribourg, Schweiz, Michael Felder, so Bürgermeister Binder.