Baienfurter radeln in die Partnerstadt Goito

Sieben Radfahrer aus Baienfurt sind derzeit auf dem Weg in die oberitalienische Partnergemeinde Goito, unweit von Mantua. Am Samstag startete die Gruppe vor dem Rathaus, inzwischen dürften die Radler die größten Alpenpässe bereits bezwungen haben. Das Gepäck der Gruppe transportiert ein Begleitfahrzeug. Die Tour wird wie in den Vorjahren zugunsten der José-Carreras-Leukämie-Stiftung ausgerichtet. Wie Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder, der auch mit von der Partie ist, mitteilt, plant die Gruppe aus Baienfurt einen größeren Stopp in Tramin/Südtirol. Immerhin bestehe zwischen Tramin und Baienfurt die älteste kommunale Verbindung, so Binder. Eine Partnerschaftsurkunde sei niemals unterzeichnet worden, doch der Austausch sei sehr sehr intensiv. Deshalb wollen die beiden Kommunen 2019 eine Freundschaftsurkunde unterzeichnen. Radler aus Tramin werden die Baienfurter Radgruppe ein Stück begleiten. Am Gardasee treffen die Radler aus Baienfurt dann mit einer gemischten Radgruppe aus Goito, Mantua (Partnerstadt von Weingarten) und Rivalta (Partnergemeinde von Berg) zusammen. Diese werden die Baienfurter Radler auf ihrem Weg nach Goito begleiten. „Es bereichert unsere partnerschaftlichen Verbindungen noch mehr, wenn wir auch hier gemarkungsübergreifend agieren“, so Binder. Foto: Simon Barg