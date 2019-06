Baienfurter radeln für die Freundschaft

Sieben Rennradfahrer sind am Freitagvormittag vor dem Baienfurter Rathaus auf eine rund 1000 Kilometer lange Tour über Paris in die französische Partnergemeinde St. Avertin bei Tours gestartet. Ziel ist der Festakt am Samstag, 29. Juli, bei dem die Freundschaftsurkunde zwischen St. Avertin und Baienfurt unterzeichnet wird.

Wie Bürgermeister Günter A. Binder berichtet, hat die Freundschaft der Gemeinden im Jahr 2000 auf Initiative von Franz Riedinger, damals Vorsitzender des Musikvereins Baienfurt, begonnen. Bereits damals gab es schon Jugendkapellentreffen zwischen den Jugendkapellen von Baienfurts ungarischer Partnergemeinde Martonvásár und den Oberschwaben. Die ratifizierte Partnerschaft mit Martonvásár bei Budapest geht ebenfalls auf Franz Riedinger und den Musikverein Baienfurt zurück. In Martonvásár wiederum lebte Mitte des 18. bis mindestens Mitte des 19. Jahrhunderts die Adelsfamilie von Brunsvik.

Therese von Brunsvik war mit Ludwig van Beethoven befreundet und so hielt sich auch Ludwig van Beethoven öfter in Martonvásár auf. Die Familie von Brunsvik wiederum hatte verwandtschaftliche Beziehungen nach St. Avertin und so ist auch die Verbindung zwischen Martonvásár und St. Avertin entstanden. Die Idee von Franz Riedinger war es, das Jugendkapellentreffen auf St. Avertin auszudehnen, was 2002 zum ersten Mal mit einem großen Treffen in Baienfurt geschah. Seither treffen sich die Jugendkapellen von Martonvásár, St. Avertin und Baienfurt regelmäßig im Dreijahresrhythmus.

Seither sind über den Musikverein hinaus weite und tiefe Freundschaften zwischen St. Avertin und Baienfurt entstanden. „Sowohl die Gemeinderäte von St. Avertin als auch von Baienfurt haben der Unterzeichnung der Freundschaftsurkunde in großer Selbstverständlichkeit und mit Freude zugestimmt. Bei dem Festakt in St. Avertin am Samstag wird neben den Radlern eine weitere Delegation aus Baienfurt mit etwa 16 Personen anwesend sein“, so Binder.

Nach einem touristischen Stop in Paris wird die Radgruppe von St. Avertin die Baienfurter in Châteaudun abholen, um die letzten 136 Kilometer gemeinsam zu fahren. Auch der Bürgermeister von St. Avertin ist dabei. „Das sind wunderbare freundschaftliche Gesten“, sagt Binder.

In jedem Jahr unternimmt die Rennradgruppe eine Tour in eine der Partnergemeinden. In den vergangenen Jahren waren die Ziele Goito und Tramin in Italien, dann in Martonvásár und auch in Pirna und Graupa, Sachsen. In Baienfurt werden die Freundschaftsurkunden mit St. Avertin und Tramin beim Marktplatzfest am Sonntag, 14. Juli, nach dem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz unterzeichnet. Dazu wird auch der baden-württembergische Justiz- und Europaminister Guido Wolf (CDU) kommen.