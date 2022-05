Baienfurter Nachwuchsringer ist deutscher Vizemeister

Zwei Nachwuchsringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt haben sich mit beachtlichen sportlichen Leistungen für kommende Aufgaben empfohlen. Bei den deutschen Freistil-Meisterschaften der A-Jugend im hessischen Hösbach holte Danny Mayr die Silbermedaille, Willi Lehn wurde Achter.

Mehrere Lehrgänge an den Leistungszentren Aalen und Kornwestheim seit Januar sowie wöchentlich fünf bis sechs Trainingseinheiten im Verein waren die Mühen, deren Lohn sich in den Platzierungen jetzt widerspiegelte. Danny Mayr (60 kg) setzte sich in seinem Pool souverän durch. Schon die erste Begegnung hatte es in sich, als der Baienfurter auf den deutschen B-Jugendmeister des Vorjahres, Noah Müller (TSV Gailbach), traf. Schon nach einer Minute hatte Mayr allerdings per Schultersieg den Durchmarsch im Pool eröffnet.

Es folgten zwei technische Siege, bevor der KG-Ringer die abschließende Vorkampfpartie gegen Nick Eckenberger (VfL Wolfhagen), den Bronzegewinner von 2020, bestreiten musste. Mit hohem körperlichem Einsatz setzte Mayr taktisch das um, was die Betreuerecke in Person des KG-Jugendtrainers Frank Rothweiler sowie dessen Assistenten Micheil Tsikovani vorgab. So stand Mayr nach einem 5:2-Punktsieg verdient im Finale um den Meistertitel.

Da wehte allerdings ein anderer Wind, wie Rothweiler, der zudem als Landestrainer den württembergischen Kader betreute, erläuterte: „Der war eine Klasse für sich, praktisch der Konkurrenz um Längen voraus.“ Gemeint war Mayrs Finalgegner Manuel Wagin vom hessischen KSV Rimbach, der den Kampf mit 10:0 technisch überlegen gewann. Was den Gewinn der Silbermedaille durch Danny Mayr in keiner Weise schmälert, wie Frank Rothweiler fand: „Das hat er sich hart erarbeitet und auch redlich verdient.“

Mit hoher Leistungsdichte und etlichen Kämpfen auf Augenhöhe musste sich Willi Lehn (55 kg) in seiner Kategorie auseinandersetzen. Das Turnier begann für den KG-Ringer vielversprechend durch zwei klare Erfolge (technisches 10:0 und Schultersieg). Eine 0:5-Niederlage gegen den Saarländer Florian Dauster vom ASV Hüttigweiler versetzte Lehn dann einen Dämpfer, bevor der Wettkampf nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen David Bertram (ASV Schaafheim) für ihn beendet war. „Vielleicht fehlt ihm noch etwas die Durchschlagskraft“, urteilte Frank Rothweiler, der Lehn aber auf einem guten Weg dahin sieht. Insofern ist der achte Platz für den jungen Baienfurter laut Rothweiler ein respektabler Erfolg.