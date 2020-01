Baienfurter Könige machen sich auf dem Weg ins Schloss

Die Sternsinger aus Baienfurt hatten sich am Dienstagmorgen auf den Weg nach Stuttgart gemacht, wo sie zusammen mit neun weiteren Gruppen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Neuen Schloss empfangen wurden. Die SZ hat sie den Tag über begleitet.

Um 9.45 Uhr warten die Sternsinger aus Baienfurt samt ihren Begleitpersonen am Ravensburger Bahnhof auf den Zug nach Stuttgart. Zur Gruppe gehören Katrin Schorrer, Xenia Hund, Laura Kapler, Marlene Baumert, Elena Stärk, Marie Göppel, Noah Stucke und Lukas Haupter. Als Begleitpersonen sind Martina Stucke und Maria Hummel dabei. Die Stimmung ist aufgelockert, von Aufregung keine Spur. „Nein, bisher bin ich nicht aufgeregt, aber ich denke das kommt später“, sagt Katrin Schorrer. Sie ist mittlerweile seit sieben Jahren bei den Sternsingern. Nach rund zehn Minuten Verspätung rollt der Zug im Bahnhof ein.

Seit 15 Jahren beworben

Für Begleiterin Maria Hummel ist es ebenfalls ein ganz besonderer Tag. Seit rund 30 Jahren betreut sie mit ihrem Mann die Sternsinger-Gruppen aus Baienfurt. „Wir freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr endlich geklappt hat“, sagt sie. Schon seit mehr als 15 Jahren würden sich die Sternsinger für den Empfang von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart bewerben.

Hintereinander sind die Sternsinger über den Schlossplatz zum Schloss gelaufen und haben „Stern über Bethlehem“ gesungen. (Foto: Franziska Stölzle)

Nachdem alle einen Platz gefunden haben, gehen die Vorbereitungen schon los. „Laura kannst du mir Zöpfe machen“, fragen drei der Mädchen nacheinander. Wenig später haben sie alle eine schicke Flechtfrisur. Nach getaner Arbeit gibt es erstmal ein kleines Frühstück. In Ulm ist der halbe Weg geschafft und die Nervosität steigt allmählich an. „Ich muss meinen Text lernen, kannst du mich abfragen“, fragt Marlene Baumert.

Nervosität ins Gesicht geschrieben

Die Sternsinger aus Baienfurt haben insgesamt zehn Gruppen, die von Haus zu Haus gehen. Diese bestehe

n aus vier und sechs Personen. Maria Hummel hat sich aus allen Gruppen Mädchen und Jungs ausgesucht, die schon länger bei den Sternsingern dabei sind. „Das soll wie ein kleines Lob sein“, sagt sie. In Stuttgart angekommen, stehet allen die Nervosität ins Gesicht geschrieben. Am Schloss geht dann alles ganz schnell. Nachdem alle umgezogen sind, gibt es erstmal eine kleine Stärkung am Büfett, bevor es zum Einsingen im Foyer des Schlosses geht. Um 13.30 Uhr haben sich alle zehn Gruppen versammelt und warten darauf, dass die Probe beginnt. Nach mehreren Gesangsproben im Foyer und im Marmorsaal des Schlosses geht es schließlich los.

Jede Gruppe repräsentiert die Heiligen Drei Könige anders. Die einen tragen lange Gewänder und dazu Kronen, die anderen Samthosen mit einem Umhang und Turban. Eines ist sicher: Jede Gruppe hat sich auf ihre eigene Art Mühe gegeben. Um 14.20 Uhr startet das offizielle Programm. „Jetzt bin ich nervös, vor allem habe ich am meisten Text von allen“, sagt die 14-Jährige Laura Kapler. Auch der elfjährige Noah macht sich seine Sorgen. „Ich hoffe ich weiß meinen Text später noch“, sagt er.

Kretschmann freut sich über Segen

Die Gruppen machen sich bereit. In der Nähe des Schlosses stellen sie sich auf und warten, bis sie loslaufen können. Nachdem sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit seiner Gattin Gerlinde vor dem Schloss eingefunden hat, laufen die zehn Sternsinger-Gruppen über den Schlossplatz zum Neuen Schloss. Dabei singen sie „Stern über vom Ministerpräsidenten empfangen und begrüßt. „Ich darf euch einladen ins neue Schloss und freue mich, dass der Segen an diese Tür geschrieben wird“, sagt er. Bevor es zurück ins Schloss geht, wird der Segen an die Tür geschrieben.

Das Leitthema der Sternsinger-Aktion in diesem Jahr lautet „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit.“ Im Libanon leben rund eine Million Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet sind. Mit den gesammelten Spenden helfen die Sternsinger, das Zusammenleben zwischen Einheimischen und Geflüchteten zu fördern.

„Licht der Hoffnung für Kinder in Not“

Im Marmorsaal spricht Winfried Kretschmann einige lobende Worte zu den Sternsingern. „Jeder Cent und jeder Euro, den Sternsinger-Gruppen eingesammelt haben, ist Licht der Hoffnung für Kinder in Not“, sagt der 70-Jährige. Im vergangenen Jahr hätten die Sternsinger im Südwesten rund zehn Millionen Euro gesammelt. Nirgendwo in Deutschland würden von den Sternsingern jedes Jahr so viele Spenden eingesammelt wie in Baden-Württemberg. „Ich möchte euch von Herzen danken, dass macht mich besonders stolz“, sagt der Ministerpräsident abschließend.

Jede Gruppe hat einen kleinen Beitrag zum diesjährigen Leitthema vorbereitet. Zu Beginn der Vorträge wird der Gesang der Sternsinger mit dem Klavier begleitet. „Gib mir deine Hand auf Wiedersehen. Du nimmst meine Hand beim Auseinandergehen“, hallt es durch den Marmorsaal des Schlosses. Der Gesang aller Sternsinger hüllt den Saal in eine schöne Atmosphäre.

Beiträge zum Thema Frieden

Die Sternsinger aus Baienfurt haben sich speziell mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt und sich gefragt: Was bedeutet Frieden und was kann jeder einzelne dazu beitragen? Zur Veranschaulichung haben sie Plakate gebastelt, und jeder hat sich zu den verschiedenen Buchstaben des Wortes „Frieden“ einen passenden Satz überlegt. Alles hat reibungslos funktioniert und die Anspannung fällt von den Jugendlichen ab. Nachdem alle Gruppen ihren Beitrag geleistet haben, dürfen sie noch ein Bild mit dem Ministerpräsidenten und seiner Gattin machen und sich dann im Saal nebenan etwas stärken.

Bei Saitenwürstchen und Kartoffelsalat sitzen alle gemütlich beieinander und lassen den Tag allmählich ausklingen. „Ich bin froh das alles so gut geklappt hat“, sagt Maria Hummel. Dann machen sich alle bereit zur Abreise. Doch bevor es wieder zurück zum Hauptbahnhof geht, lädt Maria Hummel zum Besuch ins Haus der katholischen Kirche in Stuttgart ein. Dort singen sie zum Abschluss an der Krippe nochmals „Stern über Bethlehem“.

„Eine Ehre, dabei gewesen zu sein“

Um 17 Uhr rollt der Zug pünktlich am Stuttgarter Gleis 16 ein. Während der Rückfahrt wird sich munter über den Tag ausgetauscht. „Es war so cool, Herrn Kretschmann einmal zu sehen“, sagt die zehnjährige Xenia Hund. „Es war ein tolles Erlebnis und eine Ehre, dabei gewesen zu sein. Aber der Kartoffelsalat hat mir nicht geschmeckt“, erzählt Laura Kapler und lacht. Der zehnjährige Noah konnte sich vor allem für das Essen begeistern. „Das Essen war so lecker und echt viel“, sagt er auf der Rückfahrt.

Gegen 19.15 Uhr kommt der Zug am Ravensburger Bahnhof an. Nach dem ereignisreichen Tag sind die Sternsinger zwar einerseits geplättet, aber andererseits sehr zufrieden. „Ich bin stolz darauf bei den Sternsingern zu sein“, sagt Marlene Baumert abschließend.