Baienfurter Jugendringer kommen als Meister zurück

Bei der württembergischen Meisterschaft im freien Stil in Ehningen sind fünf Nachwuchsringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt gestartet. Die Trainer Frank Rothweiler und Micheil Tsikovani sowie Betreuer Alexander Härdtner hatten dabei durchaus Grund, zufrieden zu sein. Die KG-Verantwortlichen haben von ihren Talenten in Ehningen einige sehr gute Leistungen gesehen. Auch bei der württembergischen Meisterschaft im griechisch-römischen Stil haben die KG-Nachwuchskämpfer Medaillen gewonnen.

In einem guten Teilnehmerfeld von 86 Ringern der C- und B-Jugend ging es vor allem für die Baienfurter Ruwen Hund und Oskar Härdtner bei der Freistilmeisterschaft um die ersten Schritte in Richtung deutsche Meisterschaft. Diese ist Mitte September in Hohenlimburg.

Ruwen Hund erreichte in Ehningen ohne Punkteverlust – allerdings auch gegen kaum ernstzunehmende Gegner – den ersten Platz in der Klasse bis 44 Kilogramm der B-Jugend. Oskar Härdtner musste sich nur im Finale dem letztjährigen Vizemeister nach Punkten geschlagen geben. Härdtner durfte in der Klasse bis 48 Kilogramm in der B-Jugend dennoch stolz den Vizetitel einstreichen – für das kommende Jahr gibt es dann bei ihm das Ziel, eine Position nach vorne zu rücken.

In der B-Jugend-Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm erreichte der Baienfurter Nikita Richter den vierten Platz und sammelte weitere wertvolle Kampfpraxis. In der C-Jugend wurde Robert Flat Zweiter in der Klasse bis 33 Kilogramm, Maxim Hafner (bis 39 Kilogramm) wurde Dritter. Wegen starker Magenprobleme konnte Hafner allerdings nicht seine gewohnte Leistung abrufen.

Oskar Härdtner und Ruwen Hund wurden aufgrund der hervorragenden Leistungen zu den Qualifikationslehrgängen für die deutsche Meisterschaft eingeladen und werden sicherlich weitere Erfolge für die KG-Jugend holen.

Einen Tag später stand die württembergische Meisterschaft im griechisch-römischen Stil an. In dieser Stilart sind nur Griffe oberhalb der Gürtellinie erlaubt. Und erneut klingelte die Medaillenkasse der KG-Jugend. Die harte Trainingsarbeit, der Fleiß und Schweiß sowie die Bemühungen der Trainer machten sich bezahlt – selbst bei stilartfremden Ringern im mit 81 Kämpfern besetzen Turnier der B- und C-Jugend.

Beinahe ein Déjà-vu zeichnete sich bei Ruwen Hund ab. Er holt wieder ohne Punktverlust den Meistertitel in der Klasse bis 44 Kilogramm und ist damit Doppelmeister im griechisch-römischen und im freien Stil. Oskar Härdtner startete stilartfremd gegen Greco-Spezialisten und zeigte dabei seine mentale Stärke – mit knappen Ergebnissen und körperlichen Blessuren erkämpfte auch er sich den Meistertitel in der Klasse bis 48 Kilogramm.

Maxim Hafner hatte seine Magenprobleme überwunden, trumpfte auf und holte mit nur einem Punktverlust in der Klasse bis 38 Kilogramm den dritten Titel für die Baienfurer. Robert Flat (bis 32 kg) wurde Dritter, Nikita Richter (bis 57 kg) Fünfter.