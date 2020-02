Baienfurter Gemeinderäte fordern: Altdorfer Wald soll Landschaftsschutzgebiet werden

Geht es nach dem Baienfurter Gemeinderat, soll der ganze, rund 80 Quadratkilometer große Altdorfer Wald Landschaftsschutzgebiet werden. Einstimmig verabschiedete das Gremium jetzt eine Resolution, die sich an das Landratsamt Ravensburg als Untere Naturschutzbehörde wendet.

Die gleiche Forderung hatte schon vor einigen Wochen die SPD-Fraktion im Kreistag erhoben. Die Baienfurter Gemeinderäte forderten die an den Altdorfer Wald angrenzenden Nachbargemeinden auf, sich dieser Resolution anzuschließen.

Umgang mit Lobbyisten habe sich verändert

Einer der vor allem für die Gemeinden Baienfurt und Baindt wichtigen Gründe für die Ausweisung dieses größten zusammenhängenden Waldgebiets Oberschwabens als Landschaftsschutzgebiet ist die Absicht, in Grund (Gemeinde Vogt) Kiesabbau zu genehmigen und dies im neuen Regionalplan auszuweisen. Ganz in der Nähe liegen die Quellen, aus denen Baienfurt und Baindt mit Trinkwasser „in bester Qualität und Güte“ versorgt werden.

Die Forderung des Baienfurter Gemeinderat reicht jedoch weiter. Man sorgt sich insgesamt um den Klimaschutz. Bürgermeister Günter A. Binder hob in der Ratssitzung hervor, der Klimaschutz sei jetzt in aller Munde. Die Politik sollte das ernst nehmen. Auch die Art, wie man früher mit Lobbyisten umgegangen sei, habe sich verändert, fügte der Bürgermeister hinzu, ohne die Kiesabbau-Firma namentlich zu erwähnen.

Zahlreiche Gründe für ein Landschaftsschutzgebiet

In einem umfangreichen Arbeitspapier nennt die Gemeindeverwaltung zahllose Gründe, die ihrer Ansicht nach dafür sprechen, den ganzen Altdorfer Wald zum Landschaftsschutzgebiet zu erklären: Der Altdorfer Wald verfüge über etwa zwölf Millionen Bäume, filtere damit etwa 100.000 Tonnen Staub und produziere Sauerstoff für 15 bis 20 Millionen Menschen. Der Wald verfüge über ein Trinkwasserreservoir für mindestens 100.000 Menschen.

Seine Wasserspeicher-Kapazität liege bei rund drei Millionen Liter pro Hektar. Das sei vergleichbar mit der Speicherkapazität des Silvretta Stausees auf der Bieler Höhe, wenn dieser zu zwei Dritteln gefüllt sei. Werde der gewünschte Kiesabbau genehmigt, ginge wohl eine Speicherkapazität von etwa 33 Millionen Liter Wasser verloren. Das entspreche dem Wasservolumen von zwei Sportplätzen, zwei Meter hoch gefüllt. Soweit die Zahlen des Arbeitspapiers.

„Eine Kehrtwende um 180 Grad“

Im südlichen Teil des Altdorfer Waldes weist der bisherige Regionalplan mehrere Gebiete aus, die unter besonderem Schutz stehen. Das jetzt projektierte Kiesabbaugebiet Grund ist im noch gültigen Regionalplan ausdrücklich als Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe wie Kies ausgewiesen. Umso erstaunlicher sei es, so Bürgermeister Binder einmal mehr, dass im aktuellen Fortschreibungsentwurf des Regionalplans diese Fläche als Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe genannt wird. „Eine Kehrtwende um 180 Grad“, kritisierte der Bürgermeister.

Die Ausweisung des ganzen Altdorfer Waldes als Naturschutzgebiet sei der sicherste Weg, Umweltschäden jeder Art zu vermeiden und Natur und Umwelt einen viel höheren Schutz zu geben. Noch sei es nicht zu spät, doch bestehe dringender Handlungsbedarf. Gleichzeitig bittet die Gemeinde Baienfurt den Ravensburger Kreistag, diesen Weg nachhaltig zu unterstützen.

Viel Lob vom Gremium

Im Gemeinderat bekam Binder, der wie kein anderer gegen den Kiesabbau in Grund agiert, uneingeschränkte Zustimmung und eine Menge Lob. FWV-Sprecher Richard Birnbaum äußerte das „Gefühl“, dass die Politik und Behörden in dieser Sache „etwas aufgewacht“ seien.

Man dürfe im Widerstand nicht nachlassen, fügte Birnbaum hinzu und erntete im Gremium Beifall. Uwe Herrtampf (G+U) nannte den Altdorfer Wald eine Schatzkammer. Er diene auch als Ausgleichsmaßnahme für bauliche Verdichtungen, die man auch in Zukunft haben werde.

Der Bürgermeister, aber auch CDU-Sprecher Artur Kopka meinten, es wäre angemessen, wenn sich auch die anderen an den Altdorfer Wald angrenzenden Gemeinden (Schlier, Bergatreute, Baindt, Wolfegg, Wolpertswende, Bad Waldsee sowie die Großen Kreisstädte Ravensburg und Weingarten) mit dem Thema befassten.

Unausgesprochen klang die Kritik an, dass das Engagement der Nachbarn in Sachen Altdorfer Wald zu wünschen lässt. Kopka fand: „Wir bleiben dran. Wir haben da in Herrn Binder ein hervorragendes Zugpferd“.