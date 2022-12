Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 18. Dezember, stand für die Baienfurter Floorballgruppe „Teasel Weasels“ das Weihnachtsturnier der Oxen-Cup Turnierserie an. So konnte zum Auftakt des Turniers einer der Geheimfavoriten – Roter Stern München – souverän mit 3:0 geschlagen werden. In der zweiten Partie stand das Spiel gegen den Gastgeber und Angstgegner Ochsenhausen an. Trotz früher Führung musste sich die Mannschaft am Ende den Ochsenhausenern, die das Spiel mit 4:2 für sich entschieden, geschlagen geben.

Im letzten Gruppenspiel konnte die Partie gedreht und mit 4:2 souverän gewonnen werden. Diesen Sieg verdankt die Mannschaft nicht zuletzt den rund 20 mitgereisten Fans aus Baienfurt und Umgebung. Diese wurden sogar vom Veranstalter als „Beste Fankurve“ geadelt.

Die Teasel Weasels erreichten das Halbfinale und spielten gegen den späteren Turniersieger TG Biberach. In einem intensiven Spiel auf Augenhöhe war es lange offen, wem der Finaleinzug glückt. Leider waren es die Biberacher, die kurz vor Schluss den 3:2-Siegtreffer erzielten.

Im Spiel um Platz drei warteten erneut die Ochsenhausener, die ihr Match ebenfalls verloren hatten. In einem mustergültigen Spiel gegen den Gastgeber gelang der Mannschaft ein 2:0 und die Teasel Weasels konnten nicht nur den Fluch gegen den Gastgeber brechen, sondern errangen tatsächlich zum dritten Mal in Folge die Bronzemedaille. Eine sensationelle Leistung führte zu einem spektakulären Ergebnis.

Dieses hatte nicht nur einen Podestplatz zur Folge, sondern bedeutet auch, dass die Baienfurter in der Serienwertung aufgrund ihrer Konstanz als Tabellenführer überwintern werden. Wohlgemerkt: In der Rangliste stehen insgesamt elf Mannschaften, von welchen die Weasels nun erste sind. Beim letzten Event der Turnierserie im Juli, den „Ox-Open“, haben es die Baienfurter dann in eigener Hand „Oberschwäbischer Meister im Floorball“ zu werden. Die Mannschaft bedankt sich vor allem für die herausragende Leistung und Unterstützung der mitgereisten Fans.