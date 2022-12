Baienfurter feiern gemeinsam den Advent

Wie in vielen anderen Orten auch haben sich in Baienfurt die Menschen getroffen, um gemeinsam Advent zu feiern. Bereits zum 22. Mal verwandelte sich der Marktplatz in Baienfurt am Freitag in ein Weihnachtsdorf.

In den mit Christbäumen und Reisig dekorierten Hütten, bewirtet von den örtlichen Vereinen, gab es Speisen und Getränke. Bei Kunsthandwerkern aus der Region konnten die letzten Geschenke fürs Fest gekauft werden.

Trotz starken Schneefalls freuten sich bei ihren Auftritten die Kindergartenkinder, die Jugendkantorei und der Musikverein Baienfurt über die zahlreichen Zuschauer.

Die Kleinsten konnten im extra aufgebauten Stall die Schafe der Krippe streicheln und ihre Wünsche dem Nikolaus mit auf den Weg geben. Besonderes Highlight war das weihnachtlich dekorierte Oldtimer-Fahrzeug „LF15“ der Freiwilligen Feuerwehr.