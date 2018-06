Baienfurter feiern 30. Geburtstag der Orgel

In der seit 90 Jahren bestehenden Marienkirche in Baienfurt ist am 12. Juni 1988 die damals neu angeschaffte Reiser-Orgel geweiht worden. Wie die Gemeinde mitteilt, gab dies der Pfarrgemeinde und dem Förderkreis Kirchenmusik Anlass zu einem hochklassigen Konzert mit dem Kirchenchor und einem Instrumentalensemble unter Leitung von Maria Hummel. An der Orgel wirkte mit dem italienischen Musikdozenten und Chorleiter, jetzt Domorganist in Mantua, Carlo Benatti ein prominenter Gast mit. Das Programm wurde mit „Concerto Italiano“ von J.S. Bach feierlich eröffnet. Es folgte unter anderem „Colloquio con le rondini“ vno Marco Enrico Bossi, dessen „Fervore“ später auch noch zu hören war. Von Organist Wolfgang Baur an der Truhenorgel begleitet, sang der Kirchenchor „Ave Maria“. Zum Abschluss des Konzerts brachte Carlo Benatti bei der „Sonata“ von Nino Rota die Baienfurter Orgel mit ihren 2941 Pfeifen zur vollen Kraft und Klangschönheit. Foto: Gemeinde