Baienfurter bekennen sich beim Wunschkonzert als Abba-Fans

In und um Baienfurt gibt es mindestens 127 bekennende Abba-Fans. Das ist nicht das fragwürdige Ergebnis irgendeiner Statistik, sondern das klare Votum der Blasmusikfreunde des Musikvereins Baienfurt beim Wunschkonzert in der Baienfurter Gemeindehalle.

Dirigent Dieter Schneider hatte mit den 75 aktiven Musikern ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Zwölf Musikstücke unterschiedlichster Couleurs – vom traditionellen Marsch bis hin zu modernen Popsongs – hatten in den Wochen vor dem Konzert vielen Musikfreunden die Auswahl schwer gemacht. Knapp 1000 Musikwünsche sind beim Musikverein Baienfurt eingegangen. Mit dem Kauf ihres Wunschtitels unterstützten die Privatleute und Firmen die Jugendarbeit des Musikvereins. Derzeit werden mehr als 70 Kinder und Jugendliche musikalisch auf hohem Niveau ausgebildet.

Richard Birnbaum, Vorsitzender des Musikvereins Baienfurt, war stolz und glücklich, dass es wieder einmal gelungen war, ein tolles Programm zusammenzustellen und die Vielfalt der Blasmusik darzustellen. Unterstützt wurde der Musikverein bei dem Konzert von Matze Ihring, Musikchef von „Radio 7“. Er staunte nicht schlecht über die herausragende Präsentation der Titel und Arrangements.

In lockerer Atmosphäre verpassten die Musiker dem Publikum echtes „Gänsehautfeeling“ mit der Titelmelodie aus einem James-Bond-Film aus dem Jahr 1999. „The world is not enough“, gesungen von Dagmar Bott. Das Stück erreichte den respektablen zwölften Platz in der Gunst der Zuhörer in der nahezu ausverkauften Gemeindehalle.

Volkstümliche Klänge im Stil der Egerländer Musikanten („Astronautenmarsch“) und ein Musikstück mit Solo für fünf Saxophone („Saxo-Time“) ernteten großen Beifall und waren auf den Plätzen elf und zehn gelandet. „A night like this“, ein Song der niederländischen Sängerin Caro Emerald, belegte in den niederländischen Jahrescharts 2010 den dritten Platz und wurde 2011 in Deutschland mit Gold ausgezeichnet. In Baienfurt erreichte der Hit Platz neun. Die beiden Solostücke, einmal für das komplette Trompetenregister („Trumpet Fiesta“) und eines für Xylophon („Xylo Classics“) forderten das ganze Können der Musiker.

Die Spannung steigt

Doch erst nach der Pause wurde es richtig spannend. Die Topp-Hits des Baienfurter Wunschkonzerts wurden sehnlichst erwartet, schließlich gab es für den richtigen Tipp einen attraktiven Preis.

Mit einer böhmischen Polka, die mit 76 Stimmen auf Platz sechs gelandet war, brachten die Baienfurter Blasmusiker Volksfeststimmung in die Gemeindehalle. Evergreens aus der Rockgeschichte (79 Stimmen) brachten die Stimmung zum Siedepunkt. Doch damit nicht genug – die Fans von der Band „Deep Purple“ sorgten mit ihren Stimmen dafür, das ein Medley der Hits der bekannten Rockband aus den 60er-Jahren auf den vierten Platz kam.

Dann wurde es richtig spannend. Zur Auswahl standen noch das wohl traditionsreichste Musikstück des Abends, der „Radezkimarsch“, die verträumten Melodien der Glenn Miller Parade und ein Pottpurri der bekanntesten Abba-Melodien. Das Publikum hatte seinen Favoriten klar bestimmt und Tradition und Träume auf die Plätze drei und zwei verwiesen. Der Sound der 70er-Jahre gewann klar mit 127 Stimmen.

Waltraud Lang aus Baindt hatte nicht nur den richtigen Tipp abgegeben, sondern auch noch das richtige Quäntchen Glück bei der Ziehung des Gewinners. Sie durfte sich über einen Gutschein für einen Abend im Hoftheater freuen. (ymo)