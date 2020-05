Baienfurt will Schüler schützen und Freunden helfen

Die Gemeinde Baienfurt geht in Sachen Corona eigene Wege. Der Schutz der Schüler an der Achtalschule steht dabei im Mittelpunkt. Seit 4. Mai, seit die Abschlussklassen wieder unterrichtet werden, sind zwei Hygiene-Waschcontainer in Betrieb, und weil seit Montag, 18. Mai, die vierten Klassen der Grundschule wieder mit dem Unterricht begonnen haben und nach den Pfingstferien am 15. Juni auch wieder die Klassenstufen eins bis drei und fünf bis acht in die Schule gehen werden, mietet die Gemeinde zwei weitere Container. So hat es jetzt der Gemeinderat beschlossen. Diese Schutzmaßnahmen hätten Modellcharakter, hieß es. Es gebe zumindest im Landkreis Ravensburg kaum Vergleichbares.

Die zwei ersten Container stehen am Standort des Sekundarbereichs, am Gebäude der ehemaligen Wilhelm-Hoffmann-Schule mit der sogenannten Pixel-Fassade, die beiden anderen Container werden am Grundschul-Gebäude platziert. Die Gemeinde mietet die Container für mindestens sechs Monate. Der Mietpreis für die zwei ersten Container beläuft sich auf 18 813 Euro.

Hände waschen und Fieber messen

Schüler müssen vor dem Unterricht im Container bei gebührendem Abstand ihre Hände waschen und desinfizieren. Bei begründetem Verdacht wird die Temperatur gemessen. Dafür hat die Gemeinde der Schule eigens zwei sogenannte Distanz-Thermometer zur Verfügung gestellt. Weil die Gemeinde Schulträger ist, muss sie die Kosten aus eigener Tasche bezahlen. Zumindest vorerst. Seitens des Kultusministeriums gebe es dafür keine klaren Vorgaben, betont die Gemeindeverwaltung.

„Wir waren schnell“, stellte Uwe Hertrampf, Sprecher der G+U-Fraktion, fest, in anderen Schulen sei man noch nicht so weit. „Darauf bin ich persönlich stolz“. Die Aktion komme auch bei den Eltern gut an, versicherte der Rektor der Achtalschule, Andreas Lehle. Sie gebe den Kindern Sicherheit. Andrea Arnhold (CDU) sprach sich gegen Vergleiche mit anderen Gemeinden aus, ohne dies näher zu begründen. Doch sei die Aktion gut und kostengünstig.

Keine Gebühren für Kinderbetreuung

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, auch im Monat Mai auf die Elternbeiträge für die Kindergärten und Horte zu verzichten. So haben es auch die kommunalen Spitzenverbände empfohlen. Auch für den April mussten die Eltern nichts bezahlen, weil die Kigas geschlossen blieben. Aus einem Landesprogramm bekommt Baienfurt für den Monat April voraussichtlich rund 41 195 Euro. Der Verzicht auf die Elternbeiträge betrifft auch den Hort in der Achtalschule und die Kindertagesstätten.

Im Blick auf die weitere Entwicklung der Kigas sagte Hauptamtsleiter Andreas Lipp: „Wir wissen nicht, was morgen aus dem Ministerium von Frau Eisenmann kommt. Das Ganze ist sehr unbefriedigend“. Yvonne Giwitsch, Leiterin des Kindergartens Pinocchio, versicherte, die Baienfurter Kindergärten versuchten, zeitversetzt alle Kinder wieder in Betreuung zu bringen. Händewaschen, Corona-Stempel auf die Hand, Abstände einhalten – das seien die notwenigen Maßnahmen. Wasch-Container brauche man dabei nicht. Giwitsch lobte die Kooperations-Bereitschaft der Eltern, wies aber auch darauf hin, dass die Belastungsgrenze erreicht sei.

20 Tote in Goito

Die Baienfurter Partnergemeinde Goito, nahe Mantua in Oberitalien gelegen, ist von der Corona-Pandemie besonders hart betroffen. Die Zahl der Infizierten in der 10 191-Einwohner-Kommune ging zwar auf 72 zurück, doch starben in Goito bisher 20 Einwohner an dem Virus, wie Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder im Gemeinderat berichtete.

Baienfurt spendet der befreundeten oberitalienischen Gemeinde 1000 Euro, beschloss der Gemeinderat. Damit sollen Einwohner aus Goito unterstützt werden, denen es wegen der Corona-Krise finanziell schlecht geht. Gleichzeitig soll im nächsten Baienfurter Mitteilungsblatt zu einer Spendenaktion für Goito aufgerufen werden.

In der ungarischen Partnergemeinde Martovasar (5740 Einwohner) gebe es aktuell keine Infizierten und keine Corona-Toten, berichtete der Bürgermeister weiter, in Tramin (3471 Einwohner, Südtirol), ebenfalls mit Baienfurt freundschaftlich verbandelt, sind sechs Infizierte registriert, auch hier keine Toten, in Pirna/Grimma (38 320 Einwohner, Sachsen) 30 Infizierte, keine Toten. St. Avertin in Frankreich (3431 Einwohner) habe sich zwar nach der Lage in der Partnergemeinde Baienfurt erkundigt, wusste der Baienfurter Schultes zu berichten, doch über die Lage in der eigenen Gemeinde keine Angaben gemacht.

Unterstützung für Gastronomen

Uwe Hertrampf regte an, Baienfurter Gastronomen in Sachen Außengastronomie auf öffentlichen Gelände großzügig zu unterstützen und dabei auf Gebühren zu verzichten. Hertrampf berief sich auf das Ravensburger Beispiel. Das werde man tun, so Bürgermeister Binder auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.