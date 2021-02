Baienfurt will Bushaltestellen barrierefrei ausbauen.

Einstimmig – so fasst auch der Baienfurter Gemeinderat üblicherweise seine Beschlüsse. Unlängst, als es im Ortsparlament um den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen im Gemeindegebiet ging, war das ganz anders. Drei Ratsmitglieder votierten dagegen, zwei enthielten sich, alle aus der CDU-Fraktion, doch auch ein Grüner votierte dagegen. 14 Räte stimmten dafür.

Es handelt sich um die Bushaltestellen Post, Weidenösch, Schacherösch, Niederbiegen, Bahnhof Niederbiegen (östlich der Bahngleise) und Rainpadent. Die Gesamtkosten werden auf nahezu 500 000 Euro geschätzt. Schon Ende des vergangenen Jahres waren die Bushaltestellen an der Achtalschule und am Feuerwehrhaus (südliche Busspur) barrierefrei umgebaut und in Betrieb genommen worden.

Hohe Kosten beunruhigen Räte

Allein für das Projektpaket 1, das die Bushaltestelle Post, Bahnhof Niederbiegen östlich der Gleise und Schacherösch umfasst, werden im Gemeindehaushalt 2021 insgesamt 198 000 Euro eingestellt. Für die Jahre 2022 und 2023 sollen weitere rund 283 000 Euro eingeplant werden. Kommt es zum Ausbau der Bushaltestellen, muss die Gemeinde nur einen kleinen Anteil der Kosten bezahlen. 85 Prozent trägt das Land.

Voraussetzung für die Förderung ist die Aufnahme der Projekte ins ÖPNV-Programm im Rahmen des LGVFG (des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes). Geschieht dies, wird die Gemeinde Baienfurt die Zimmermann Ingenieurgesellschaft mbH, Amtzell, mit der Planung beauftragen. Die Ratsmitglieder, die dem Projekt ihre Zustimmung versagten oder sich der Stimme enthielten, wiesen vor allem auf die hohen Kosten hin.