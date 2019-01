Baienfurt will 2019 rund 13 Millionen Euro investieren

Der Bürgermeister fand große Worte: Für Baienfurt beginnt eine neue Zeitrechnung, erklärte Günter A. Binder, als er diese Woche den Entwurf des Gemeindehaushalts 2019 im Ortsparlament vorstellte. Gemeint ist die Umstellung von der seit Jahrzehnten praktizierten Kameralistik auf die sogenannte Doppik, die doppelte Buchführung, wie sie ähnlich in der freien Wirtschaft seit eh und je üblich ist. Ein harter Schnitt und für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Das Hauptproblem: Die Zahlen sind mit denen der Vorjahre kaum bis gar nicht mehr vergleichbar. Eine imposante Zahl ragt aber heraus: Laut Investitionsplan will Baienfurt in diesem Jahr mehr als 13 Millionen Euro investieren, davon allein 5,5 Millionen für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule, das größte Projekt in der Geschichte der 7300-Einwohner-Kommune.

Der Umstieg auf das neue Recht und auf eine neue Software, vor allem die Neubewertung des Gemeindevermögens sei mit einem erheblichen Aufwand verbunden gewesen, hob der Bürgermeister hervor. Besonderer Dank gebühre daher der Kämmerei und ihren Mitarbeitern bis hin zum Kassierer, die viele Stunden zusätzlich Arbeit geleistet hätten. Verabschieden wird der Gemeinderat den Haushalt 2019 in der Sitzung am 19. Februar.

Binder nannte einige große Investitionen. Neben den 5,5 Millionen Euro für die Gemeinschaftsschule sind dies Projekte wie der Neubau des Kiga Pinocchio (vor allem Planungskosten); mit dem Bau selbst kann 2019 noch nicht begonnen werden, der Kauf eines Bauwagens für den geplanten Waldkindergarten, die Neugestaltung des südlichen Marktplatzes, die Grundschulerweiterung (Gesamtkosten rund 3,3 Millionen Euro, 2019: 530 000 Euro), Straßensanierungen, der Kreisverkehr am Ortseingang von Weingarten her (450 000 Euro), die Sanierung der Ufermauer der Wolfegger Ach (370 000 Euro) und Investitionen im Friedhof. Der Bauhof erhält ein weiteres neues Fahrzeug (160 000 Euro), die Feuerwehr einen Transportwagen (80 000 Euro). Der Grunderwerb fürs neue Baugebiet steht mit 830 000 Euro zu Buche.

Einige weitere große Zahlen: Baienfurt erwartet im Jahre 2019 rund 3,3 Millionen Euro an Gewerbesteuer, einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 4,44 Millionen und 3,24 Millionen Euro am Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Kreisumlage steht mit 2,91 Millionen Euro im Haushaltsplan-Entwurf. Die Personalkosten machen mit 3,82 Millionen Euro rund 20 Prozent des Verwaltungshaushalts aus und liegen im Vergleich zu anderen Gemeinden niedrig, wie es im Arbeitspapier der Kämmerei heißt.

Die Rücklagen bezifferten sich Ende 2018 auf voraussichtlich mehr als 23 Millionen Euro. Genaues weiß man aber erst, wenn der Rechnungsabschluss vorliegt. Neue Kredite sind 2019 nicht geplant, und auch die Steuerhebesätze bleiben unverändert (Gewerbesteuer: 340 v.H. der Steuermessbeträge, Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 320 v.H., Grundsteuer B 340 v.H. der Steuermessbeträge.

Eröffnungsbilanz kommt noch

Die Aufteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gibt es mit dem neuen doppischen Haushalt nicht mehr. An ihre Stelle tritt ein Ergebnis- und ein Finanzplan. Sämtliche Haushaltsreste mussten aufgelöst werden. Man beginnt finanziell gesehen also bei null. Neu im Erfolgsplan sind die Abschreibungen, die für alle Bereiche mit Vermögenswerten zwingend vorgeschrieben sind. Dadurch werden die ordentlichen Ergebnisse erstmals in voller Höhe belastet, was im Jahre 2019 zu Defiziten führt, wie der Bürgermeister hervorhob. Man habe noch keine Erfahrungen mit der Doppik, sagte Binder, versicherte aber, die Gemeinde werde wie bisher sparsam und wirtschaftlich arbeiten.

„Das ist ein harter Umstieg“, kommentierte Kämmerer Robert Hoffmann den doppischen Haushalt. Das Gremium ersparte sich eine Einzelberatung der sieben Teilhaushalte, welche die alten neun Einzelpläne ersetzen, und konzentrierte sich auf die Investitionsplanung. Wirklich vergleichbare Zahlen wird es erst nächstes Jahr geben, wenn der Rechnungsabschluss 2019 vorliegt. Besonders wichtig wird die sogenannte Eröffnungsbilanz sein, die nach den Werten Hoffmanns aber erst im Laufe des Jahres 2019 erstellt werden kann.

Im Gegensatz zum Gemeinderat, der vor wenigen Monaten in Sachen Doppik geschult worden ist, erschien der neue Haushalt den wenigen Besuchern der Sitzung wohl wie ein Buch mit sieben Siegeln. Vor allem der G+U-Gemeinderat Torsten Thoma erwies sich in der Debatte als fachkundig. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitun“ lobte Thoma den Gemeindekämmerer, dessen Zahlen man vertrauen müsse. Er tue das.