Baienfurt verlangt Mandat im Aufsichtsrat der TWS Netz GmbH

Die Gemeinde Baienfurt will Gesellschafterin an der TWS Netz GmbH werden. Sie beteiligt sich mit einem Stammkapital von 23 200 Euro und mit einer Kapitalrücklage von 242 144 Euro. Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. Er stellte allerdings eine Bedingung: Die kleineren Gemeinden müssten einen Sitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft bekommen.

Aufgaben der TWS (Technische Werke Schussental) Netz GmbH sind der Betrieb, die Wartung, der Ausbau und der Erwerb von Netzen und Anlagen der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung und aller damit zusammenhängender Dienst- und Serviceleistungen, heißt es im Arbeitspapier der Gemeindeverwaltung. Schwerpunkt sei der Netzbetrieb. Es gehe aber nicht um eine Beteiligung am Gesamtkonzern TWS GmbH & Co KG.

Gesellschafter der TWS Netz GmbH sind neben den Städten Ravensburg und Weingarten und der Netze Baden-Württemberg GmbH auch die Gemeinden Berg, Fleischwangen, Fronreute, Horgenzell und Königseggwald. In Baienfurt betreibt die TWS Netz GmbH das drittgrößte Gasnetz nach Ravensburg und Weingarten. Mit derzeit 824 Gasanschlüssen erwirbt Baienfurt an der Netz GmbH 23 200 Euro Stammkapital (0,23 Prozent des gesamten Stammkapitals). Die GmbH rechnet in den kommenden Jahren mit Wertsteigerungen und Überschüssen zwischen 0,62 und 1,52 Prozent. Im Vergleich mit einer Verzinsung bei den örtlichen Banken wäre dies für Baienfurt lukrativ, so die Gemeindeverwaltung.Schon bisher arbeitete Baienfurt mit dem TWS-Konzern eng zusammen, sei es bei der technischen Unterstützung in Sachen Wasserversorgung, sei es bei der Belieferung mit Strom, auch Ökostrom. Gemeinderat Artur Kopka (CDU) stimmte wie die meisten anderen Redner einer Mitgliedschaft an der Netz GmbH zu, forderte aber für die Gemeinden einen Sitz im bisher 14-köpfigen Aufsichtsrat. So wurde es dann vom Gemeinderat auch beschlossen.

Es gehe primär um Zusammenarbeit, nicht um Kapitalbeteiligung, versicherte TWS-Geschäftsführer Hertle. Nur der FWV-Sprecher Richard Birnbaum lehnte eine Beteiligung Baienfurts an der Netz GmbH ab. „Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die von Ravensburg und Weingarten geprägt wird. Da brauchen wir keine Beteiligung“. Baienfurt brauche diese insgesamt 265 344 Euro selbst. Bürgermeister Günter A.Binder machte deutlich: „Gibt es für die Gemeinden kein Mandat im Aufsichtsrat, wäre unser Beschluss obsolet“.