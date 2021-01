Baienfurt stellt den Kiesabbau in den Vordergrund des Jahresrückblicks

Üblicherweise versammeln sich am Neujahrstag mehrere Hundert Menschen in der Baienfurter Gemeindehalle, um des Bürgermeisters Jahresrück- und -ausblick zu hören. Und das schon seit 1990, als der damalige Schultes Robert Wiedemann dieses schöne Ritual eingeführt hatte. Coronabedingt musste der Neujahrsempfang heuer ausfallen. Doch Bürgermeister Günter A.Binder präsentierte seinen Baienfurtern einen 28-DIN-A-4-Seiten langen Bericht, der dem Mitteilungsblatt beilag. Ein buntes Kaleidoskop des politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der nach Ravensburg und Weingarten drittgrößten Kommune im mittleren Schussental. Einmal mehr stand dabei der geplante Kiesabbau im Altdorfer Wald im Mittelpunkt, der möglicherweise die hohe Qualität des Trinkwassers der Gemeinden Baienfurt und Baindt bedroht.

Binder vergisst in seinem Rückblick so gut wie kein wichtiges Ereignis der knapp 7400 Einwohner zählenden Gemeinde. Breiten Raum nimmt das Vereinsleben ein. Der Bürgermeister verbreitet Zuversicht und Hoffnung. Er zitiert die Schriftstellerin Luise Rinser: „Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereits sein, zuversichtlich zu sein“.

Binder dankt den Baienfurtern für ihren Zusammenhalt in der Corona-Pandemie, die vor allem im Pflegeheim St. Barbara schlimm gewütet hat. Und er findet in seinem Jahresrückblick rasch auch den Bogen zum „Juwel Altdorfer Wald“, der Sauerstoff für rund 15 bis 20 Millionen Menschen produziere und „für uns alle im Schussental und in Oberschwaben der Sauerstofflieferant number one“ sei. Der Altdorfer Wald verfüge über etwa zwölf Millionen Bäume und filtere etwa 100 000 Tonnen CO2 und etwa 240 000 Tonnen Staub. Wenn mehr als 13 500 Menschen in der Region eine Petition zum Schutze des Altdorfer Waldes unterzeichnen, müsse dies von den übergeordneten Verwaltungen und der Politik sehr ernst genommen werden. Einmal mehr beklagt es Bürgermeister Binder, dass das Gebiet bei Grund, Gemeinde Vogt, im noch gültigen Regionalplan als Ausschlussgebiet für die Rohstoffgewinnung, also auch für einen Kiesabbau, festgesetzt, im neuen Fortschreibungs-Entwurf aber als Vorranggebiet für eben diesen Kiesabbau vorgesehen ist. Binder: „Zunächst für elf Hektar im Trockenabbau. Und was kommt danach? Werden aus elf Hektar vielleicht einmal 22 Hektar, aus 22 einmal 33 Hektar und wird aus einem Trockenabbau vielleicht auch einmal ein Nassabbau“? Das gemeinsame Engagement für „unser super Baienfurter Wasser“, mit dem etwa 100 000 Menschen im Schussental versorgt werden könnten, müsse fortgesetzt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, will man in Baienfurt alle, auch juristischen, Möglichkeiten nutzen. Dem Schutz der Quellen Weißenbronnen im Altdorfer Wald mit ihrer herausragenden Qualität und Menge komme angesichts vermehrt trockener Sommermonate und sinkender Wasserpegel besondere Bedeutung zu, betont der Bürgermeister.

Auch sonst ist vergangenes Jahr in Baienfurt kommunalpolitisch viel geschehen. Als größtes Projekt hat die Gemeinde den Neubau des Kindergartens Pinoccio auf den Weg gebracht, dessen Kosten mit rund 5,49 Millionen Euro zu Buche stehen (davon sagte das Land bisher rund 1,166 Millionen zu); er soll in diesem Jahr in Betrieb gehen. Trotz dieses Neubaus und der Erweiterung des Waldkindergartens werden in Baienfurt aber weiterhin Kiga-Plätze fehlen. Zwei Baugebiete hat der Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossen, Altdorfer Ösch mit 15 Bauplätzen für Einzel- und Doppelhaushälften (alle schon vergeben!) und Wohnpark Dr. Berta Braun (bisher Ravensburger Straße 22) mit etwa 24 Wohnungen. Eine Seniorenresidenz auf dem Grundstück Alte Poststraße 18 mit etwa 24 Wohnungen und Tiefgarage befindet sich in Planung. Die Achtalschule wurde mit weiteren Laptops ausgestattet und bekommt 2021 schnelles Internet. Auch der weitere Breitbandausbau in der Gemeinde ist auf den Weg gebracht. Auf dem Friedhof gibt es ein neues Ehrenmal für die Opfer der Weltkriege und auch sonst einige Neuerungen. Sehr wichtig für die Abteilungen der Sportgemeinde Baienfurt ist der vom Gemeinderat beschlossene Neubau des Sportheims Achperle. Der Radweg Baienfurt-Bergatreute rückt ebenfalls in greifbare Nähe.

Finanziell steht Baienfurt ziemlich gut da. Die Gemeinde ist schuldenfrei. Die sogenannten liquiden (flüssigen Mittel) belaufen sich auf voraussichtlich 13,26 Millionen Euro, Stand Ende 2020.

Breiten Raum widmet Bürgermeister Binder den Personalnachrichten. 57 Babys verzeichnete die Gemeinde im vergangenen Jahr, 56 Baienfurter sind verstorben. Unter ihnen der überaus beliebte katholische Pfarrer Erwin Lang. Konrektor Werner Fürst ging in den Ruhestand, Hans Sättele, langjähriger Gemeinderat, Heimatkundler und früherer Chef des Kreisplanungsamts, wurde sechster Baienfurter Ehrenbürger.

Das größte gesellschaftliche Ereignis in Baienfurt, so Bürgermeister Binder, sei das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte gewesen. Binder lobt die perfekte Organisation durch die Narrenzunft Henkerhaus. Doch viele andere Aktivitäten Baienfurter Vereine verhinderte die Corona-Pandemie. Im Blick auf die Zukunft heiße daher die Devise, wie beim Kulturverein Manufaktur: „Wir wollen vorbereitet sein“.

Eine sehr wichtige Rolle im Baienfurter Kulturleben spielt die Chordirektorin Maria Hummel, die für ihr 50-jähriges Wirken als Organistin der Kirche Mariä Himmelfahrt geehrt wurde. Günter A.Binder würdigt auch die Arbeit der Feuerwehr, die zu 81 Einsätzen ausrücken musste, 27 davon waren Brände.