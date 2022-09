Baienfurt soll Behelfsunterkunft für 100 Geflüchtete bereitstellen

Die stetig zunehmende Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine bereitet auch den Städten und Gemeinden im Landkreis Ravensburg immer größere Probleme. Geradezu händeringend werden Behelfsunterkünfte gesucht.

So soll die Gemeinde Baienfurt etwa 100 Geflüchtete unterbringen und spätestens bis zum 1.Oktober dem Landkreis melden, wo dies geschehen kann. Alternativ stehen zwei Standorte zur Debatte: die neue Sporthalle oder – quasi als Ultima Ratio, wie es jetzt im Gemeinderat hieß – die Gemeindehalle. Entscheiden will der Gemeinderat aber erst in einer Sondersitzung, am Montag, 26. September. Klar favorisiert wird die Gemeindehalle.

Bürgermeister Günter A. Binder schilderte die Lage, die an Dramatik kaum zu überbieten ist: Wöchentlich kommen 100 bis 200 Geflüchtete aus der Ukraine in den Landkreis. Sie werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Kommunen verteilt, vor allem nach der Einwohnerzahl. Baienfurt solle Behelfsunterkünfte für etwa 100 Personen bereitstellen, sagte Binder. „Wir sind in der Findungsphase, müssen aber bis 1.Oktober Vorschläge machen.“

In der neuen Sporthalle finde Sport statt, in der Gemeindehalle Kultur. So wird die Sporthalle für den Schulsport, den Vereinssport und den Sport einzelner Gruppen genutzt, die Gemeindehalle unter anderem von Musik- und Gesangsvereinen.

Wir sind im Landkreis schnell an die Grenzen gekommen. Jessica Kohlbauer

Die Gemeindeverwaltung hat das Amt für Migration und Integration beim Landratsamt gebeten, von einer Nutzung der Gemeindehalle vor dem 14. Oktober abzusehen, weil dort bis dahin unverzichtbare Veranstaltungen stattfinden.

„Wir sind im Landkreis schnell an die Grenzen gekommen“, brachte Jessica Kohlbauer, stellvertretende Leiterin des Amts für Migration und Integration beim Landratsamt, die Lage auf den Punkt. So hat der Landkreis unter anderem zwei eigene Hallen – in Ravensburg und Leutkirch – für Geflüchtete zur Verfügung gestellt.

Ringerabteilung: „Für uns ist die Halle existentiell“

Markus Bohmeier, Vorstand der Ringerabteilung der SG Baienfurt, schilderte eindringlich, was es bedeuten würde, die Sporthalle die Geflüchtete bereitzustellen. Die SG-Ringer, soeben in die 2. Bundesliga aufgestiegen, hätten klare Vereinbarungen mit Sponsoren und müssten strenge Vorgaben ihres Verbands einhalten. Ohne Halle, so befürchtet Bohmeier, „werden wir auseinanderbrechen. Für uns ist die Halle existentiell“.

Derzeit leben in Baienfurt 50 bis 70 geflüchtete Menschen aus der Ukraine, 26 davon privat untergebracht, teilte der Bürgermeister mit.

„Ich höre von den Vermietern überall nur großes Lob über die geflüchteten Menschen. Es läuft sehr, sehr gut. Ich kann das nur maximal loben.“ Er danke all denen, die privat Immobilien zur Verfügung gestellt haben, vorübergehend oder auf Dauer.

Nach Corona ein „Stoß gegen Sport und Kultur“

Es seien andere Menschen als die Asylbewerber, die 2015 kamen, meist Frauen mit Kindern, stellte Gemeinderat Torsten Thoma (Grüne und Unabhängige) fest. Er favorisiere die Gemeindehalle als Behelfsunterkunft, so wie es in der folgenden Diskussion auch Andra Arnhold und Artur Kopka (beide CDU) und Uwe Hertrampf (G+U) taten.

Einzig Richard Birnbaum (Freie Wähler), als Vorstand des Musikvereins einer der Hauptbetroffenen im Falle der Verwendung der Gemeindehalle, meldete große Bedenken an. Nach zwei Jahren Corona sei dies ein „Stoß gegen Sport und Kultur“.

Die Gemeindehalle werde vielfach benötigt. „Ich muss das jetzt meinem Verein verkaufen. Das ist ein Todesstoß für die Vereine“. Er vermisse, fuhr Birnbaum fort, in diesem Fall die kommunale Zusammenarbeit im Schussental.

Hans-Peter Oßwald, Chef des Amts für Migration und Integration beim Landkreis, sagte, er bedauere es, dass die Problematik dieses ganzen Themas in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen sei. Alle Gemeinden seien auf der Suche nach Unterkünften in der gleichen Situation. Die Frage: Sport oder Kultur stelle sich überall.

Alternativen für Kulturvereine

Arnhold wie auch Kopka regten an, nach Alternativen für die kulturellen Vereine zu suchen, was Bürgermeister Binder schon getan hat. Er sei, berichtete er, in Kontakt mit der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde. Die eine oder andere Veranstaltung, etwa ein Konzert, könne auch in einem Gemeindehaus oder in einer Kirche stattfinden.

Obwohl der Gemeinderat die Gemeindehalle als Unterkunft für die Geflüchteten klar favorisierte, fasste er noch keinen Beschluss. Das soll erst in einer Sondersitzung am Dienstag, 27. September, geschehen, in der es vor allem um ein Verkehrskonzept geht. Vorher will die Gemeindeverwaltung mit den betroffenen Vereinen reden.