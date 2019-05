Baienfurt setzt ein Zeichen für ein Europa von unten

Das Friedensprojekt Europa müsse weitergeführt und durch Reformen weiterentwickelt werden. Dies sei die Botschaft des Europafests auf dem Baienfurter Marktplatz gewesen, zu dem auf Einladung der Gemeinde und aller politischen Gruppierungen rund 100 Menschen erschienen waren.

Diese hätten ein buntes Programm erlebt, das die Verankerung des Europagedankens unter den Bürgern anschaulich machte, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Baienfurter Bürgermeister Günter A. Binder berichtete zunächst als Schirmherr in seiner Begrüßungsrede, dass in Baienfurt bereits 554 EU-Bürger aus 17 EU-Staaten und 406 Bürger aus zwölf europäischen Staaten außerhalb der EU leben. Kernstück des Festprogramms waren die persönlichen Statements von acht Baienfurter EU-Ausländern zu Europa. So erinnerten die Gastarbeiter der ersten Stunde, der Grieche Michael Isaakidis und der Italiener Nicola Sanelli, an frühere Zustände.

„Sind die denn alle böse?“

Sanelli berichtete vom ständigen demütigenden Gefilztwerden an den Grenzen bei den Reisen in sein Heimatland. Die abwertende psychologische Wirkung von Grenzen machte der Bericht des Österreichers Erwin Schwarzl deutlich.

Als er auf einer Reise in seine Heimat seinen Kindern an der Grenze erzählt habe, dass dort früher alle einreisenden Menschen genau kontrolliert wurden, habe seine kleine Tochter gefragt: „Sind die denn alle böse?“

Die Spanierin Imma Horrillo-Wöllhaf freute sich in ihrem Statement darüber, in jedes europäische Land reisen und dort arbeiten zu können, ohne sich fremd fühlen zu müssen. Durch die EU fühle sie ihre Freiheit geschützt. Die Finnin Saara Kaufmann bezeichnete Europa als ein erfolgreiches Team mit unterschiedlichen Mitgliedern. Die Vielfalt in der Einheit sei die Stärke Europas. Diesen Gedanken unterstrich die Rumänin Adina Burger am Beispiel ihres Teams in der Kita Kardelina, das sie als Ausländerin jetzt sogar leiten dürfe. Sie schätze die Freiheit, in Europa zu arbeiten, wo man wolle.

Voneinander lernen

Ute Bauer, Tochter eines französischen Besatzungssoldaten, hob den Aspekt des gegenseitigen Voneinanderlernens hervor. Sie schätze das französische „savoir vivre“ wie die deutsche Gründlichkeit. Die Holländerin Annette Frank betonte, dass Holland zwar lebenslang ihre Heimat bleibe, dass sie sich aber auch als Europäerin und Baienfurterin fühle.

So ermögliche ihr Europa eine Identität mit allen Seiten ihrer Persönlichkeit. Außerdem könne ein Land alleine heute in der komplexen Welt nicht viel ausrichten, um Frieden zu erhalten und eine erfolgreiche Wirtschaft zu entwickeln.

Nach den EU-Bürgern kamen mit Theresa Kempter, Nana Hey und Johanna Stephan drei Studentinnen zu Wort. Sie gaben ihrer Freude darüber Ausdruck , mit dem EU-Förderprogramm „Erasmus“ in nächster Zeit im Rahmen eines Auslandssemesters in einem anderen EU-Land weiterstudieren zu können, dabei das Leben und die Kultur dort kennenzulernen und internationale Freundschaften schließen zu können– leider nach dem Brexit nicht mehr in England.

Vorteile der EU für die Wirtschaft

Die Vorteile, die Europa der Wirtschaft bietet, gingen aus einer Mail von Peter Kienle von der Spedition Pfaff hervor, die verlesen wurde: keine unnötige Aufenthalte für Lkw bei Zollabfertigungen, leichte Berechnung von Kosten durch den Euro, Angleichung von Geschäftsprozessen und Standards, einheitliche Vorschriften über Arbeits- und Ruhezeiten für Berufskraftfahrer. Insgesamt für Kienle eine „tolle Erleichterung“, die seinem Unternehmen unbürokratisches Arbeiten ermögliche.

Partnergemeinden profitieren

Die Beauftragte für Gemeindepartnerschaften, Marion Stephan, berichtete davon, wie in den Partnerschaften der Gemeinde Baienfurt mit Martonvasar in Ungarn, Brest in Weißrussland, Goito in Italien und in den Freundschaften mit Tramin in Südtirol und St. Avertin in Frankreich durch Begegnungen auf Vereinsebene, Schüler- und Jugendbegegnungen, Jugendkapellentreffen, persönlichen Freundschaften Europa greifbar werde und ein europäischer Bürgersinn entstehe.

Umrahmt wurden die Redebeiträge vom Chor Manufakturhaufen des Kulturvereins Manufaktur mit Liedern aus verschiedenen europäischen Ländern. Europa als Friedensprojekt wurde auch in den anschließenden Redebeiträgen von allen Vertretern der im Gemeinderat vertretenen politischen Gruppierungen hervorgehoben.