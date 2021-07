Baienfurt nähert sich einer Erwärmung um zwei Grad

Wie der Klimawandel die Region trifft und welche Lösungen es gibt, um Ressourcen zu schonen, darüber haben die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion am Freitagabend in der Gemeindehalle Baienfurt gesprochen. Eingeladen hatten der Verein „Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald” und die Heinrich-Böll-Stiftung.

„Viele graue Köpfe” unter den rund 50 Anwesenden stellt der Moderator Roland Reck vom Magazin „Blix“ fest. Es sind bewegte und ernsthafte Gesichter, die dem Vortrag des Meteorologen und regionalen Klimaforschers Roland Roth von der Wetterwarte Süd folgen. Während der Temperaturanstieg weltweit von den 1970er Jahren bis heute rund ein Grad betragen habe, nähere man sich in Baienfurt mit zwei Grad bereits dem „politisches Maximalziel“, sagte Roth.

Roland Roth beobachtet zunehmende Wetterextreme

Die Hitzewelle im Juni sei „vollkommen ungewöhnlich“, ebenso wie die 330 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, die Roths Wetterstation in Pfullendorf im Juni aufgezeichnet hat. Die Frischluftzufuhr aus dem Altdorfer Wald sei für die Region bei Hitze „unbezahlbar“. Und bei starken Regenfällen helfe der Wald enorm bei der Wasserregulation.

Für Roland Roth ist der Altdorfer Wald eine „Landschaft zum Verlieben“. Doch das „Paradies“, wie es Joachim Kunstmann nennt, sei in Gefahr. Der Professor für Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten sieht den Wald im größeren Kontext: Er stört sich an den Verflechtungen zwischen Politik und Industrie und empfinde „ohnmächtige Wut“, wenn er sehe, wie Menschen für die wenigen Meter zum Bäcker den SUV nehmen.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion sind sich einig, dass die bisherige Klimapolitik „heiße Luft“ ist. Maßnahmen für die Region für mehr Nachhaltigkeit und Wohnraum bei weniger Flächenverbrauch haben die Salemer Gemeinderätin und Biolandwirtin Ulrike Lenski und die Kreistagsabgeordnete Hildegard Fiegel-Hertrampf aus Baienfurt zusammengetragen. Sie sind für die Grünen Mitglieder im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (RVBO), der kürzlich mit einer überwiegenden Mehrheit und gegen den Willen der beiden den umstrittenen Regionalplan verabschiedet hat. Dieser sieht unter anderem zusätzlichen Kiesabbau im Altdorfer Wald vor.

Schweiz wird als gutes Beispiel für Recyclingbeton genannt

Die Mehrheit des RVBO sah den Verband als nicht zuständig für den Antrag der Grünen an, Bauschuttrecycling als raumbedeutsam einzustufen. Damit hätte es die Möglichkeit gegeben, über den Regionalplan die Produktion dieses Sekundärbaustoffs auf den Weg zu bringen.

In der Schweiz wird Recyclingbeton laut Fiegel-Hertrampf bereits im großen Stil verwendet, in Zürich schon seit 2005 in sämtlichen Gebäuden der Stadt und mittlerweile zu einem Anteil von bis zu 95 Prozent. Weiterhin könne man Gewerbegebäude und Wohngebäude mehrstöckig bauen oder auch aus Holz bauen, wie es für die Sporthalle des Berufsschulzentrums in Wangen geplant ist.

Mehrgenerationenhäuser in den Innenstädten einzurichten sei eine gute Idee. Ältere Menschen, die in einem großen Haus wohnen, könnten in ein solches Quartier umziehen oder jüngere Familienmitglieder bei sich einziehen lassen. Dies führe zu einer „Win-win-Situation“ und zu mehr Solidarität und Wärme in der Gesellschaft. Unter Applaus beschreibt Fiegel-Hertrampf, wie der Kontakt mit Kindern der körperlichen und psychischen Verfassung älterer Menschen laut Studien gut tut.

Ulrike Lenski resümiert, das politische System bevorzuge „Menschen, die sich gerne profilieren, die das Rampenlicht lieben“. Das schließe die Gruppe der stillen, introvertierten Nachdenker aus. Doch genau diese Stimme „brauchen wir hier vor Ort bei unseren politischen Entscheidungen“.