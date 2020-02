Baienfurt kriegt nicht genug von der Fasnet

Das Landschaftstreffen der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Fasnet (VSAN) mit rund 20 000 Teilnehmern ist gerade mal zwei Wochen her, da läuft die Ortsfasnet in „Fut la boi“, wie die Gemeinde Baienfurt sich selbst während der fünften Jahreszeit nennt, zur Höchstform auf. Nach Schülerbefreiung, Rathaussturm, Zunftball und Hemdglonkerumzug stand am Samstag der Narrensprung auf dem Programm der Narrenzunft Henkerhaus und ihrer Gäste.

Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung zogen 69 Gruppen rund zwei Stunden lang durch die Gemeinde zum Marktplatz, wo nach dem Narrensprung bei bester Stimmung noch eine ganze Weile gefeiert, gesungen und musiziert wurde. Neben den befreundeten Narrenzünften und Narrenmusiken beteiligten sich traditionell auch die örtlichen Kindergärten, die Achtalschule und etliche närrische Gruppen. Und so bewegte sich zum zweiten Mal in dieser Fasnetsaison ein bunter Lindwurm durch die Straßen Baienfurts.

Auch beim diesjährigen Zunftball ging es in diesem Jahr wieder um den neusten lokalen Klatsch und Tratsch, das Motto: „Fut la boi for Future – wir retten die Welt.“ Auf der Bühne zeigte sich eine Umweltdemo, Jugendliche schienen sich organisiert zu haben, um für die Rettung der Welt zu kämpfen, denn „sie ist der einzige Planet mit Schokolade“. Vollste Unterstützung erhielten die Schüler durch „Bio – Biggi“ ( Birgit Biegger), die es sich zum Ziel gesetzt hatte, nach dem Vorbild der B – Gemeinden ( Brüssel, Berlin, Baindt und Berg) die Aufgabe der kommunalen Administration zu übernehmen. Die Zusammenlegung einiger Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe in einen „All in One Shop“ sollte Wege verkürzen, dadurch Zeit und Sprit sparen.

Bei der Umsetzung allerdings haperte es, denn die unterschiedlichen Bereiche konnten einander einfach nicht vertreten. Als der schöne Metzger Bernde Brenner (Jan Schweizer) sich als Friseur versuchte spritzte Blut auf die Schürze. Susa Dottore Keller (Margit Kresser) verpasste einem Friseurkunden eine Fußpilzbehandlung und die Bäckereifachverkäuferin Susi Schlappa ( Renate Kutscher) wurde befördert und ersetzte nunmehr Kompetenz im Vorzimmer der neuen Bürgermeisterin mit Charme und Lächeln. Ihre Aufgabe war nun, ihre Weckle im Rathaus zu verkaufen während sie die Ideen der Bürgermeisterin ans Volk brachte.

Doch all die umweltschonenden Maßnahmen hatten keine Chance. Der Wunsch nach persönlichem Luxus und privater Bequemlichkeit beginnt nun mal bei jedem einzelnen, und vor allem bei der Bürgermeisterin mit großen Zielen und wenig Ahnung. Bei allen Bemühungen blieb vor allem eine Person auf der Strecke. Das bodenständige Fräulein Kläre (gespielt von Thomas Sugg) wünschte sich nichts mehr als eine bezahlbare Wohnung und immer wieder mal ein „Trätschle“ beim Bummeln durch die vertrauten Läden. Ihr bescheidener Wunsch nach ihrer persönlichen Lebensqualität stand gegen eine tolle supermoderne Seniorenwohnanlage mit Feng Shui und Morgenkreis und einem 450 Euro- Job zur ergänzenden Finanzierung ihres Lebens in der neu gestalteten Umgebung.

Selbst die Bienen flogen Amok und die Netzwerkpartner besannen sich. „Alles nur leere Sprüch“! Das jähe Erwachen der Bodenkosmetikerin Biggi aus einem Wunschtraum, der gar nicht so traumhaft war wie er anfänglich wirkte, schien wie eine große Befreiung und wie eine Warnung, bei allen Idealvorstellungen die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

Wieder einmal hatte es die Narrenzunft Henkerhaus geschafft, aktuelle Geschehnisse in der Gemeinde in ihr Programm einzubauen. Und da der wieder einmal abgesetzte Bürgermeister und Grashüpfer Günter A. Binder mit seinem Rathausteam (Schmetterlinge) vor Ort waren, muss man sich wohl über die Schonung der Umwelt bei den anstehenden Baumaßnahmen keine Sorgen machen. Und das „Trätschle“ wird es sicherlich auch weiterhin geben. Bezahlbarer Wohnraum für einfache Leute… diese Herausforderung besteht nicht nur in der Schussentalgemeinde.

Rund 20 Jahre lang hatte Beatrice Kohler stets aktuelle örtliche Gegebenheiten humoristisch in das Programm beim alljährlichen Bürgerball eingeflochten, eine Gesamthandlung mit vielen musikalischen und tänzerischen Einlagen entwickelt und Regie bei der Umsetzung geführt. Ein großes Herz, unendlich viel Zeit und Engagement waren neben einem zuverlässigen und engagierten Team der Garant für viele erfolgreiche und stimmungsvolle Zunftbälle. Mit diesem Stück nun verabschiedete sie sich und übergab die Verantwortung für die weitere Programmgestaltung beim Zunftball an Birgit Biegger und Thomas Sugg.