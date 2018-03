Baienfurt kauft eine Kehrmaschine

Die Gemeinde Baienfurt schafft eine eigene Straßen-Kehrmaschine an. Es handelt sich um ein ausgesprochenes Schnäppchen, um eine Vorführmaschine vom Typ Hako-Citymaster 1250 C Comfort, die eigentlich 106 000 Euro kostet. Das Gerät – Baujahr 2014, rund 60 Betriebsstunden – kostet die Gemeinde aber nur noch 66 640 Euro.

Bisher besorgt eine Baindter Firma die Kehrarbeiten in Baienfurt. Weil es da aber immer wieder Terminprobleme gab und der Bauhof Baienfurt stets auch eine Begleitperson stellen muss, wie Bürgermeister Günter A. Binder sagte, entschied sich der Gemeinderat für den Kauf eines eigenen Geräts. Man könne dann spontan auf den Bedarf reagieren und auch das sehr problematisch gewordene Wildkraut bekämpfen. Allein für die Kehrung musste Baienfurt bisher jährlich rund 20 000 Euro an die Baindter Firma bezahlen.

Gemeinderätin Brigitta Wölk (SPD) sprach in der Debatte von einem Investitions-Stau beim Bauhof, der vor Kurzem mit dem früheren Gemeinderat Thomas Meschenmoser einen neuen Leiter bekommen hat. Für Ersatzbeschaffungen zugunsten des Fuhrparks stehen im neuen Haushalt rund 110 000 Euro bereit. So wird der Gemeinde-Bauhof in diesem Jahr auch einen neuen selbstfahrenden Rasenmäher bekommen, der 36 500 Euro kostet und von der Firma M-Systeme Schlier erworben wird. Der bisherige, fast 14 Jahre alte Rasenmäher soll verkauft werden.

Damit nicht genug. Maximal 25 000 Euro gibt die Gemeinde für ein E-Pritschenfahrzeug zum Entleeren öffentlicher Müllgefäße aus. Der Kauf wird zur Hälfte aus dem Bundes-Programm „Ausgewählte Klimaschutzmaßnahmen Elektromobilität“ gefördert. Aus dem gleichen Programm gibt es Zuschüsse für ein Lasten-Pedelec (Kosten: 5000 Euro) und ein normales Elektrofahrrad (3500 Euro). Schließlich least die Gemeinde für den neuen Bauhofleiter ein E-Fahrzeug vom Typ Nissan e-NV200 Comfort, ein Vorführfahrzeug.