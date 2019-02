Baienfurt kauft den alten Bahnhof in Niederbiegen

Die Gemeinde Baienfurt hat den alten, stillgelegten Bahnhof in Niederbiegen gekauft. Das teilte Bürgermeister Günter A. Binder am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung mit. Das 1911 im Jugendstil errichtete Gebäude habe „unheimlich viel Charme“ und sei ortsbildprägend, sagte Binder im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Es sei ein Schmuckstück, weshalb die Gemeinde das Gebäude für die Zukunft sichern wolle.

Der Gemeinderat traf die Entscheidung mit ganz großer Mehrheit schon Ende des vergangenen Jahres, notariell aufgelassen wurde der Kaufvertag aber erst vor Kurzem. Den genauen Preis, den die Gemeinde an die frühere Eigentümerin, die Deutsche Bahn AG bezahlt, mochte der Bürgermeister nicht nennen. „Wir teilen ja auch nicht öffentlich mit, welchen Preis wir für andere Grundstücke bezahlen“, begründete der Schultes seine Aussage. Binder sprach lediglich von einem Kaufpreis „in einem ganz niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich“.

Die Bahn AG hatte das Objekt, das aus einem Hauptgebäude und einem Anbau mit Rundbögen und Mansarde besteht, zum Verkauf ausgeschrieben. Seit die unmittelbar benachbarte Haltestelle der BOB gebaut wurde, wird der alte Bahnhof nicht mehr benutzt. Im Erdgeschoss fand der Verein der Modell-Eisenbahnfreunde eine Bleibe, die Wohnung im ersten Obergeschoss ist vermietet, eine weitere Wohnung im zweiten Stockwerk steht leer, soll aber ebenfalls vermietet werden, wie der Bürgermeister sagt. Das Hauptgebäude ist unterkellert, der Anbau nicht.

Die Bausubstanz sei gut, versichert Binder. Die Gemeinde habe den baulichen Zustand von einem Statiker prüfen lassen. Und der habe keine Bedenken gegen eine Sanierung geäußert. Auch der Zustand des Daches sei sehr gut, der Bühnenraum absolut trocken. Derzeit werde geprüft, ob der alte Bahnhof unter Denkmalschutz gestellt werden kann. Binder: „Wir würden das akzeptieren.“ Schade nur, dass die Bahn das alte Stellwerk abgebaut hat.

An eine Sanierung denke die Gemeinde derzeit nicht. Wichtig sei der Erhalt des alten Bahnhofs, versichert der Bürgermeister. Später werde man ein Konzept für die künftige Nutzung erarbeiten. Vorübergehend könnten in dem Gebäude eventuell Vereine eine Heimat finden. Mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke werde der Zugverkehr zunehmen. Da werde der alte Bahnhof zu einem schönen Aushängeschild für die Gemeinde Baienfurt, freut sich der Bürgermeister. Er verweist auf den alten Bahnhof in Leutkirch, den ein Verein zum Kulturzentrum gemacht hat. Man könne sich für Baienfurt Verschiedenes vorstellen. Binder: „Doch wir stehen da nicht unter Druck.“