Baienfurt kann Haushalt nicht ausgleichen

Eigentlich ist Baienfurt eine „reiche“ Gemeinde: schuldenfrei, zumindest im Kernhaushalt, und mit Rücklagen ausgestattet, die Ende 2019 zwischen 17 und 18 Millionen Euro lagen. Viele andere Kommunen haben da weit weniger. Bürgermeister Günter A. Binder stellte deshalb in seiner Haushaltsrede fest: „Ganz allgemein betrachtet stehen wir gut da, man könnte auch sagen: sehr gut“. Gleichwohl führte die Umstellung des Rechnungssystems von der Kameralistik auf die Doppik, eine Art doppelter Buchführung, dazu, dass der Erfolgsplan 2020 ein Defizit von rund 2,7 Millionen Euro aufweist. Und das werde, wie Gemeindekämmerer Robert Hoffmann voraussagte, mittelfristig auch so bleiben. Eine Entwicklung, die die Fraktion der Grünen und Unabhängigen zum Anlass nahm, eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von bisher 340 auf 360 der Steuerkraftsumme „anzuregen“. Sprecher der CDU und der Freien Wähler votierten sogleich entschieden dagegen.

Entschieden ist in Sachen Steuererhöhung noch nichts. Die Sitzung diente einzig allein der Vorberatung. Verabschiedet werden soll der neue Gemeindehaushalt erst am 18. Februar. Große Änderungen am Planentwurf wird es aber kaum mehr geben, was sich bei der Lesung des rund 250 Seiten starken Ergebnis- und Finanzplans im Gemeinderat zeigte.

Die großen Investitionen

Als Schwerpunkt des neuen Haushalts nannte Binder vor allem den Neubau des Kindergartens Pinocchio und des Sportheims Achperle, die Erschließung des Baugebiets Altdorfer Ösch mit Kreisverkehr am Ortsausgang Richtung Weingarten, den Grunderwerb, aber auch die Sanierung der Römerstraße, eines Abschnitts der Baindter Straße und die Modernisierung der Achtalschule. Vor allem in der Sanierung von Anliegerstraßen gebe es Nachholbedarf. Im Ergebnisplan werden alle Sanierungsmaßnahmen, die Abschreibungen und auch die Personalkosten gebucht. Allein die Abschreibungen belaufen sich, wie der Bürgermeister hervorhob, auf rund zwei Millionen Euro. Binder bezweifelte es aber, dass alle für 2020 geplanten Sanierungs-Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden können. Das hänge zum großen Teil von der Baukonjunktur und der Frage ab, ob die oftmals sehr komplexen Aufgaben in der Bauverwaltung umgesetzt werden können.

4.7 Millionen Euro fürs Personal

Die Personalkosten machen mit 4,7 Millionen Euro rund 23 Prozent des Ergebnishaushalts aus; 2019 waren es nur etwa 3,98 Millionen. Doch, so der Bürgermeister, hätten die meisten Kommunen im Landkreis einen höheren Anteil an Personalkosten, 24 bis 30 Prozent.

Einmal mehr wandte sich Binder gegen den Kiesabbau im Altdorfer Wald, jenes Waldes, der auch CO-2 Speicher und Sauerstoffspender für das gesamte Schussental sei und dessen Kies-Qualität und Ausbeute von Experten zudem nicht besonders gut beurteilt werde. Im Altdorfer Wald befinden sich die Quellen, die Baienfurt und Baindt mit Trinkwasser versorgen. Der Schultes appellierte an die Gemeinderäte, zusammenzustehen und weiterhin gemeinsam für den Erhalt des Altdorfer Waldes und die Ausweitung als Landschaftsschutzgebiet zu kämpfen. Dies sei ein Einsatz für die künftige Generation und in Sachen Klimaschutz „die beste Einsparung“.

Kämmerer Robert Hoffmann kündige die Eröffnungsbilanz für diesen Sommer an. Obwohl die Gewerbesteuer im Jahre 2019 mehr als vier Millionen Euro einbrachte, rechnet Hoffmann für dieses Jahr nur noch mit rund 3,5 Millionen. Die Gründe: weniger Nachzahlungen und die Konjunktur-Abflachung. Die Kreisumlage bleibt mit rund 2,88 Millionen Euro annähernd gleich hoch wie 2019, obwohl der Hebesatz auf 27 Prozent reduziert wurde. Die Einkommenssteuer steht mir rund 4,41 Millionen Euro zu Buche, etwa gleich viel wie 2019. Abgesehen von der Wasserversorgung hat die Gemeinde Baienfurt keine Schulden mehr, und 2020 sollen auch keine neuen Kredite aufgenommen werden.

Steuererhöhungen erwogen

Ein Haushaltsausgleich sei mittelfristig nicht zu erreichen, versicherte Hoffmann, und fügte hinzu: „Um Steuererhöhungen werden wir möglicherweise nicht herumkommen“. Eben eine solche Steuererhöhung, nämlich die für die Gewerbesteuer, schlug Uwe Hertrampf, Fraktionschef der Grünen und Unabhängigen, schon für das Haushaltsjahr 2020 vor, eine eher moderate Erhöhung von bisher 340 auf 360, was nach seiner Rechnung Mehreinnahmen von rund 200 000 Euro brächte. Auch Nachbargemeinden wie Weingarten und Ravensburg sähen nur die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich durch Steuererhöhungen zu erreichen. Das gehe bestenfalls ab 1. Juli, wandte Bürgermeister Binder ein, weil so ein Schritt öffentlich angekündigt werden müsse.

Die Sprecher der Freien Wähler, Richard Birnbaum, und der CDU, Artur Kopka, lehnten eine Steuererhöhung entschieden ab. Kopka meinte, es sei sehr schwierig, über Steuererhöhungen zu reden, ohne über Einsparungen zu reden. „Wir tun eine Menge für die Bürger“, insistierte Uwe Hertrampf, „wir tun aber so, als ob wir das alles so hinkriegen“. Hertrampf zitierte den Kämmerer, wonach ab 2022 alle Investitionen nur noch mit Schulden möglich seien. Das sei beunruhigend. Man müsse, so fand sein Fraktionskollege Torsten Thoma, rechtzeitig anfangen dagegen zu steuern. Am besten durch eine moderate Erhöhung der Steuer. Über mögliche Einsparungen will der Gemeinderat in einer späteren Sitzung beraten.