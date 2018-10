Baienfurt ist familienfreundlich

Jetzt ist es schwarz auf weiß: Baienfurt ist eine (besonders) familienfreundliche Gemeinde. Als einzige Kommune aus dem Landkreis Ravensburg erhält Baienfurt heute, Freitag, in Stuttgart das Qualitätsprädikat „Familienbewusste Kommune Plus“, eine Zertifizierung, um die sich Baienfurt selbst beworben hat und die die vielfältigen Aktivitäten des Orts würdigt.

Den etwas sperrigen Titel, der ohne Preisgeld vergeben wird, verleiht die Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg, ein eingetragener Verein. Am heutigen Freitag erhalten im Gebäude der Landesbank BW in Stuttgart insgesamt 13 baden-württembergische Kommunen das Qualitätsprädikat. Bisher vergab die Arbeitsgemeinschaft das Prädikat insgesamt 29 Mal, im Jahre 2015 auch an die Stadt Ravensburg, die zusammen mit Baienfurt die einzige ausgezeichnete Kommune in unserem Landkreis ist.

260 Fragen beantwortet

In der Dienstagssitzung des Baienfurter Gemeinderats überreichte Kurt Lacher, Projektleiter der Arbeitsgemeinschaft, die Urkunde an Bürgermeister Günter A. Binder und an Hauptamtsleiter Andreas Lipp, der das zeitaufwendige Verfahren betreut hat. So leicht kommt man nicht zu dieser Ehrung. Kommunen, die sich bewerben, müssen 260 Prüffragen beantworten und zu 130 davon Erläuterungen und Dokumentationen vorlegen, wie Kurt Lacher hervorhob. Das sei schon ein Riesenaufwand, der manche Gemeinde von einer Bewerbung abhalte.

Es gehe um elf Handlungsfelder. Unter anderem um Kultur und Erziehung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Wohnen und Wohnumfeld. Mit 396 Punkten habe Baienfurt mehr als 60 Prozent der erreichbaren Punkte und damit ein gutes Ergebnis erzielt. Elf Juroren, unter ihnen der frühere Ravensburger Erste Bürgermeister Hans Georg Kraus, haben die Bewerbungen bewertet.

Lacher würdigte die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft, vor allem im Blick auf den zunehmenden Werteverlust und neue Herausforderung wie die Digitalisierung. Es komme darauf an, Kindern Wurzeln zu geben, sagte Kurt Lacher. Der Strukturwandel werde beispielsweise dazu führen, dass im Jahre 2030 jeder zweite Vater Elternzeit nehme. Das Qualitätsprädikat „Familienbewusste Kommune Plus“ wird für vier Jahre verliehen und hernach überprüft.

Bürgermeister Günter A. Binder dankte den vielen Aktiven in Baienfurt, die sich auf diesem Feld engagieren, Ehrenamtlichen, Kindergärten, Kirchen. Ihre Arbeit umfasse alle Lebenslagen bis hin zu den Senioren. Lacher selbst war insgesamt dreimal vor Ort, um das familienfreundliche Baienfurt zu überprüfen.