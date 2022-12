Baienfurt ist „familienbewusste Kommune Plus“

Die Gemeinde Baienfurt ist erneut mit dem Prädikat „familienbewusste Kommune Plus“ ausgezeichnet worden. Bereits 2018 hatte sie dieses Prädikat verliehen bekommen. Der stellvertretende Bürgermeister Richard Birnbaum hat die Auszeichnung bei einer Veranstaltung des baden-württembergischen Sozialministeriums entgegengenommen.

Das Prädikat sei eine Auszeichnung für Kommunen, die ihr familienbewusstes Denken und Handeln unter Beweis gestellt haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg. Diese vergibt die Auszeichnung zusammen mit Vertretern aus der kommunalen Praxis sowie dem Kommunalverband für Jugend und Soziales. Geprüft werde hierzu beispielsweise das Kinderbetreuungsangebot in der Gemeinde. Baienfurt habe besonders hohe Punktzahlen in den Bereichen „Freizeit und Kultur“, „Vereinbarkeit Beruf und Familie“ sowie „Bildung, Lebenslanges Lernen“ erzielt.

Neben Baienfurt erhielten acht weitere baden-württembergische Städte und Gemeinden die Auszeichnung mit dem Prädikat: Biberach, Bietigheim, Blumberg, Freudenberg am Main, Hemsbach, Leingarten, Murrhardt und Nufringen.