Baienfurt holt zweiten Heimsieg

Der zweite Heimauftritt der Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt hatte es in sich. Beim 17:14 über die WKG Weitenau-Wieslet gab es über weite Strecken bange Momente, bis die Punkte gesichert waren.

Dass der Verlauf der Partie sehr publikumswirksam daherkam, darüber waren sich KG-Trainer Dariusz Jelen und Sportmanager Michael Merk einig. Es war alles geboten an diesem Abend; Spannung und Dramatik kamen nicht zu kurz, und die treibende Stimmung in der Fanclub-Ecke trug Wesentliches zur glücklichen Wende zugunsten der Achringer bei. Aber trotz des Wunschergebnisses hadern Jelen und Merk weiterhin mit den unübersehbaren Defiziten in den Reihen ihres Teams, wo sich in Sachen Fitness mehr tun müsse. „Heute ist es gut gegangen, aber davon können wir nicht grundsätzlich ausgehen. Es kann auch mal dumm laufen“, prangert der Sportmanager die kleinen Dinge an, die den Ausschlag geben können. Zum Beispiel mit mehr Nachdruck noch den entscheidenden Zähler zur Überlegenheit holen und einen Mannschaftspunkt mehr mitnehmen, oder Sekunden vor dem Schlussgong eben jene Gegenwertung zu verhindern, die der gegnerischen Mannschaft noch den Zusatzpunkt beschert. So geschehen bei Patryk Dworczyk, der in Zorhab Ohanian zwar den wahrscheinlich stärksten Vertreter der Liga in dieser Klasse (66 kg, Freistil) zum Kontrahenten hatte, doch nicht zwingend eine Höchstwertung abgeben musste.

Zum Auftakt lief es erst mal gegen die KGler, als der wegen viel Gewicht abkochen in zu kurzer Zeit geschwächte Moritz Buck auf den erfahrenen Svetlin Shindov traf, der seine Mission mit einem technischen 16:0 erfüllte. Auch Mirco Lemaic agierte gegen Michael Herzog taktisch mit hohem Risiko und ließ sich früh auf Zweigriff-Situationen ein. Gleich zwei Mal brachte sich der KGler so mit Selbstfallern in die Unterlage und büßte auf diese Weise vier Zähler ein. Mühsam musste er sich herankämpfen, unterlag aber mit 3:6.

Die ersten Punkte für das Heimteam holte Magomed Makaev, der Nico Streule per Hüftschwung schulterte. Unbeeindruckt des körperlichen Vorteils seines sieben Kilo schwereren Gegners Marcus Mickein setzte Timofei Xenidis nach und sich mit 12:0 durch. So resultierte nach Dworczyks Niederlage zur Pause ein KG-Rückstand von 7:10.

Mit einer kämpferischen Leistung erfüllte Sohayb Musa seinen Teil beim 5:0 gegen Jonas Dürr. Dann geriet das Konzept schon ins Wanken, als Patrick Sorg von Simon Dürr derart in die Defensive gedrängt wurde, dass er schon hoffnungslos 0:6 hinten lag. Dann kamen dem KGler Verletzungspausen seines Kontrahenten zu Gute, wo er selbst die Gelegenheit zur Erholung nutzen konnte. Gepuscht durch das Publikum drehte Sorg das Geschehen zum 13:6. Ähnlich lief es bei Marcel Bolduan, dem anfänglich gegen gegen Luca Köpfer die Felle davonzuschwimmen drohten. Und wieder profitierte der KG-Akteur, diesmal durch den konditionellen Einbruch seines Gegners. Eindrucksvoll nutzte Bolduan die Situation und kämpfte Köpfer mit 6:3 nieder.

Jetzt war der Boden bereitet für Kevin Henkel, der gegen Dennis Kronenberger seine Überlegenheit mit 16:0 ausspielte. „Das ist schon eine echte Rückversicherung, wenn du so einen wie den Kevin in der Hinterhand hast“, resümierten Trainer Jelen und Sportmanager Merk erleichtert den entscheidenden Act für den Gesamterfolg. Lob gab es zum Schluss auch für Waldemar Lehn, dem als Lückenfüller die undankbare Aufgabe zukommt, das Team wenigstens zu vervollständigen. Diesmal dauerte sein Einsatz eine Minute und sechs Sekunden, bevor er von Stefan Kilchling geschultert wurde.