Baienfurt erweitert erneut Corona-Tests

Die Gemeinde Baienfurt erweitert erneut Corona-Testangebote. Testungen sind laut Pressemitteilung außer samstags täglich möglich. Testnachweise können ausgestellt werden, beispielweise für einen Friseurbesuch. Ab sofort gelten folgende Corona-Testangebote:

Montag: jeweils ab 17 bis etwa 18 Uhr in Regie von Mechthild Schmidt in der Gemeindehalle, Erdgeschoss, Konferenzraum, Marktplatz 2, ohne vorherige Anmeldung.

Dienstag: jeweils ab 14.30 Uhr in Regie von Apotheker Jens Scheibner und seinem Team von der Achtalapotheke in dem Jugendhaus X-Zone, Ravensburger Straße 10. Anmeldung per E-Mail an testzentrum@achtalapotheke.de, unter www.achtalapotheke.de oder Telefon 0751/95893577.

Mittwoch: jeweils ab 17 bis etwa 18 Uhr mit Mechthild Schmidt in der Gemeindehalle, Erdgeschoss, Konferenzraum, Marktplatz 2, ohne vorherige Anmeldung.

Donnerstag: jeweils ab 8.30 Uhr mit Apotheker Jens Scheibner und seinem Team von der Achtalapotheke in dem Jugendhaus X-Zone, Ravensburger Str. 10. Anmeldung per E-Mail an testzentrum@achtalapotheke.de, unter www.achtalapotheke.de oder Telefon 0751/95893577.

Freitag: von 14 bis 16 Uhr in Regie des DRK Baienfurt-Baindt in der Gemeindehalle, Erdgeschoss, Konferenzraum, Marktplatz 2, ohne vorherige Anmeldung.