Baienfurt erweitert das Corona-Testangebot

Die kostenlose Testung wird jetzt auch freitags parallel zu dem Wochenmarkt von 14 bis 16 Uhr in Baienfurt im Foyer der angrenzenden Gemeindehalle im Konferenzraum von der Gemeinde in Kooperation mit dem DRK Baienfurt-Baindt zusätzlich angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jedoch können kleine Wartezeiten in Abhängigkeit zu der Nachfrage nicht völlig ausgeschlossen werden. Ebenso wird am bewährten und kostenlosen Testangebot in Kooperation mit Apotheker Dr. Jens Scheibner und seinem Team von der Achtalapotheke festgehalten.Es gelten hier folgende zeitliche Testangebote und Regelungen: montags ab 10.30 Uhr, dienstags ab 14.30 Uhr, mittwochs ab 10.30 Uhr und donnerstags ab 8.30 Uhr. Diese Tests werden in dem Jugendhaus X-Zone, Ravensburger Straße 10, durchgeführt. Erforderlich ist eine vorherige Anmeldung per Telefon unter 0751 / 958 935 77. Es kann außerhalb der Geschäftszeiten eine Sprachnachricht hinterlassen werden und es wird dann wegen einem konkreten Termin zurückgerufen. Ebenso ist eine Anmeldung unter E-Mail testzentrum@achtalapotheke.de möglich oder unter der Internetadresse www.achtalapotheke.de.