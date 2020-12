Baienfurt erhöht die Wassergebühren

Das ist zwar keine gute Weihnachtsbotschaft, aber offenbar eine überfällige: Vom neuen Jahr an klettert der Wasserzins in Baienfurt auf 1,54 Euro je Kubikmeter (bisher 1,35 Euro). Und auch die Zählergrundgebühr wurde erhöht, je nach Größe des Wasserzählers unterschiedlich. Das hat der Baienfurter Gemeinderat am Dienstag in der letzten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen. Gewinnmaximierung schließt die Gemeinde aus.

Wie in früheren Jahren hatte die Gemeinde mit der Firma Schmidt und Häuser ein erfahrenes Büro mit der Neukalkulation beauftragt. Die letzte Kalkulation stammt aus dem Jahre 2018 und belief sich auf 1,35 Euro pro Kubikmeter Frischwasser. 2021, so schätzt das Büro, werden in Baienfurt rund 340 000 Kubikmeter Frischwasser verbraucht.

Wasser aus dem Altdorfer Wald

Dieses Wasser bezieht der Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt/Baindt aus der Quelle Weißenbronnen im Altdorfer Wald, die wegen der Planungen des Regionalverbands dort weiteren Kiesabbau zuzulassen, seit Jahren in der öffentlichen Diskussion steht. Die Wasserversorgung firmiert in der Gemeinde Baienfurt als Eigenbetrieb. Die neuen Gebühren gelten zunächst für drei Jahre.

Gemeindekämmerer Robert Hoffmann wie auch Robert Häuser von der Firma Schmidt und Häuser begründeten die höheren Wassergebühren mit höheren Aufwendungen. So betrügen die jährlichen laufenden Kosten des Zweckverbands rund 700 000 Euro.

Auswirkungen der Probebohrungen

Gemeinderat Richard Birnbaum, Sprecher der FWV, wollte in der Debatte wissen, wie sich die Kosten der Probebohrungen im Bereich der Quelle Weißenbronnen auf den Wasserzins auswirken. Die Kosten für den von der Gemeinde bestellten Gutachter und für die Bohrungen würden auf die beiden Gemeinden aufgeteilt, antwortete Bürgermeister Günter A. Binder.

Zum Teil handle es sich um Kosten für nachgeholte Maßnahmen. Bisher gehe man von schätzungsweise 100 000 Euro aus. Es folgten aber noch „anschließende Untersuchungen“, sagte der Schultes. Wie sich die Kosten auf den Wasserzins auswirken, könne man daher heute noch nicht sagen.

Vergleichsweise günstig

Ein Vergleich mit Nachbarkommunen zeigt, dass Baienfurt mit seinen Wassergebühren günstiger liegt als beispielsweise die Städte Ravensburg und Weingarten, die zwar niedrigere Kubikmeter-Gebühren haben (1,18 Euro), aber weit höhere Zählergrundgebühren. So bezifferte das Büro Schmidt und Häuser die Wassergebühren für einen kleineren Haushalt, der im Jahr 100 Kubikmeter Frischwasser verbraucht, in Baienfurt auf 221 Euro, in Ravensburg und Weingarten hingegen auf jeweils 349 Euro.

Die Erhöhung, so der G+U-Sprecher Uwe Hertrampf, sei gerechtfertigt. Andrea Arnhold (CDU) hob vor allem hervor, dass die Gemeinde Baienfurt mit ihren Wassergebühren keine Gewinnmaximierung erzielen wolle. Letzteres verbietet die Satzung ausdrücklich.