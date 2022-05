Baienfurt erhält European Energy Award

Noch nie wurden so viele Kommunen in einem Jahr ausgezeichnet: Am Mittwoch, 18. Mai, verleiht Staatssekretär Dr. Andre Baumann in Reutlingen 27 Kommunen in Baden-Württemberg den European Energy Award – darunter Baienfurt.

Die Auszeichnung würdigt laut Pressemitteilung Städte, Gemeinden und Landkreise, die ihre Klimaschutzaktivitäten systematisch vorantreiben und unabhängiger von fossilen Energien werden. Fünf Landkreise bekommen den European Energy Award Gold: Biberach, Bodensee, Böblingen, Reutlingen und Sigmaringen. Zwei Städte – Mengen und Ulm – erhalten ebenfalls die goldene Auszeichnung. Mit dieser werden Kommunen prämiert, wenn sie mindestens 75 Prozent der maximal möglichen Punkte erreichen.

Wer 50 Prozent erreicht, bekommt den European Energy Award. Auf Landkreisseite sind es Freudenstadt, Ortenaukreis, Rhein-Neckar-Kreis und Waldshut. Bei den Gemeinden beläuft sich die Zahl im Jahr 2022 auf acht: Baienfurt, Frickingen, Karlsbad, Langenargen, Rudersberg, Schemmerhofen, Sigmaringendorf und Ummendorf. Dazu kommen noch acht Städte: Ehingen (Donau), Kehl, Konstanz, Pfullendorf, Reutlingen, Rheinfelden (Baden), Walldorf und Wehr.