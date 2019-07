Baienfurt erhält das Europa-Diplom

Immer schon ist das Baienfurter Marktplatzfest nicht nur ein Kinder- und Familienfest, sondern ein Ort der freundschaftlichen Begegnung gewesen. Nicht anders war es am vergangenen Wochenende, als sich Klein und Groß in der Ortsmitte zur 32. Auflage trafen. Das Highlight in diesem Jahr war der Auftritt von Europaminister Guido Wolf, der der Kommune ein Geschenk mitbrachte.

Wolf freute sich sehr, dass er der Gemeinde Baienfurt im feierlichen Rahmen das Europa-Diplom überreichen durfte. Seine freundschaftlichen und lockeren Worte machten deutlich, was Europa ausmacht: „Begegnung auf freundschaftlicher Ebene, Verbundenheit trotz kultureller Unterschiede, unbürokratisch geprägtes Miteinander und Humor.“ Dann, so Wolf, entstünde Europa in den Herzen und in den Köpfen der Menschen.

Jahr für Jahr kommen Delegationen der befreundeten Kommunen und Vereine aus Italien, Südtirol, Frankreich und Ungarn zum beliebten Marktplatzfest nach Baienfurt. Hier präsentieren sie Kultur und Kulinarisches aus ihrer Heimat und freuen sich, ihre Baienfurter Freunden zu treffen.

Martonvásár hat rund 5000 Einwohnern und liegt etwa 30 Kilometer westlich von Budapest. 2006 zur Stadt erhoben, ist die ungarische Stadt seit 1993 mit Baienfurt über eine Gemeindepartnerschaft verbunden. 2006 wurde die jüngste Partnerschaft Baienfurts mit der oberitalienischen Stadt Goito, gelegen zwischen dem Gardasee und der Provinzhauptstadt Mantua, feierlich unterzeichnet.

Seit 2010 besteht die offizielle Partnerschaft mit Pirna/Graupa in Sachsen, die auf einer Gemeindepartnerschaft zwischen Baienfurt und der damals noch selbständigen Gemeinde Graupa fußt. Nach der Eingemeindung von Graupa in die Kreisstadt Pirna wurde diese Freundschaft erweitert und mit Leben gefüllt. Freundschaftliche Verbindungen pflegt die Gemeinde Baienfurt ferner zum Weindorf Tramin in Südtirol und zur französischen Stadt St. Avertin. Beim diesjährigen Marktplatzfest besiegelten Bürgermeister Günter A. Binder und dessen Amtskollegen aus Tramin und St. Avertin ihre Freundschaft mit einem Freundschaftsvertrag als äußeres Zeichen einer inneren Verbundenheit, die es zu bewahren und auszubauen gelte.

Den Auftakt des Markplatzfestes am Wochenende bildete traditionell der Auftritt des Fanfarenzugs „Löwen“, bevor die örtlichen Kindergärten zu einer musikalischen Reise um die ganze Welt starteten. Mit kunterbunten Kostümen präsentierten die Kinder nach wochenlanger Vorbereitung ihre Tänze, die voll Abenteuerlust nach Frankreich, Spanien, Brasilien, China, Ägypten und zurück zum „Baienfurt Airport“ führten.

Die Trommlergruppe der Gemeinschaftsschule und die Dance Girls vom Mädchentreff unterhielten nach dem traditionellen Luftballonmassenstart das Publikum mit ihrem Können, während attraktive Spielangebote die Kinder ins Kinderland lockten. Ökumenischer Gottesdienst, Flohmarkt, Kinderflohmarkt unter der Gemeindehalle und die Oldtimershow rundeten das Familienfest traditionell ab.

Familienfreundlich sind nicht nur die zahlreichen Angebote im Kinderland geblieben. Die örtlichen Vereine haben in liebevoller Kleinarbeit Spielstationen kreiert, die zum aktiven Mitmachen einladen. Seit 24 Jahren dreht das Nickelkarussell kontinuierlich seine Runde. Für zehn Cent pro Karussellfahrt sind die Kinder seit Generationen kaum mehr von Pferdchen, Feuerwehrauto und so weiter wegzubekommen.