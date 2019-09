Bad Waldseer unter den besten

51 Preisträger der IHK-Abschlussprüfung Sommer 2019 sind im Hoftheater in Baienfurt geehrt worden. Unter den 24 Prüfungsteilnehmern aus dem Landkreis Ravensburg findet sich auch einer aus Bad Waldsee wieder: Patrik Steinhart, Automobilkaufmann beim Reismobilhersteller Erwin Hymer. Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK), lobte die besten von 1677 Absolventen für deren hervorragende Leistung, schreibt die IHK in ihrem Bericht über die Veranstaltung.

IHK-Preisträger wird man, wenn man die Abschlussprüfung mit der Note „sehr gut“ abschließt beziehungsweise mindestens 92 von 100 Punkten erreicht. Die Besten eines Berufsbildes haben darüber hinaus die Chance, Landes- oder gar Bundesbeste zu werden. Von den 1677 IHK-Prüflingen haben 1616 die Abschlussprüfung bestanden, was einer Bestehensquote von 96 Prozent entspricht. Insgesamt gab es in der Sommerprüfung 51 Preisträger. Diese kommen aus 23 unterschiedlichen Berufen, 40 Unternehmen und 14 verschiedenen Schulen. Am stärksten vertreten sind die Auszubildenden der Industriemechaniker und Verkäufer mit sieben Preisträgern, gefolgt von den Kaufleuten im Einzelhandel mit sechs Preisträgern. Jany lobte neben der Leistung der Absolventen vor allem das Engagement der dualen Partner: „Für die Ausbildungsqualität ist die Leistung der Betriebe und der Beruflichen Schulen maßgebend.“ Für besondere Leistungen wurden drei Preisträger zusätzlich mit dem Förderpreis der Werner und Elfi Spaeth-Stiftung ausgestattet. Florian Fahrendholz, Kaufmann im Einzelhandel, sowie Marina Nusser, Industriekauffrau, und Anita Zimmermann, Fachkraft für Lagerlogistik, erhalten jeweils 2000 Euro Preisgeld. Diesen Preis für IHK-Absolventen in kaufmännischen Berufen gibt es seit 2014.