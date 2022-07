Autos kollidieren an Ampel in Baienfurt

Sachschaden von rund 11 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag kurz vor 12 Uhr in der Niederbieger Straße in Baienfurt ereignet hat.

Ein 77 Jahre alter Autofahrer, der aus Richtung Weingarten kam, wollte laut Polizei an der Ampel nach links abbiegen. Bei Grün fuhr er an und übersah dabei, dass eine ihm entgegenkommende 41-jährige Citroen-Fahrerin laut Ampelsignal ebenfalls fahren durfte. Der wartepflichtige VW-Fahrer prallte gegen den Pkw der Frau. Während die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand am VW ein Schaden von rund 4000, am Citroen ein Schaden von rund 7000 Euro.