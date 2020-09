Autofahrerin übersieht Motorroller

Bei der Kollision mit dem VW Polo einer 66-jährigen Frau ist eine 17-Jährige am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr im Kreisverkehr in Baienfurt gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin auf der Niederbieger Straße von Baienfurt kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte hierbei die bereits im Kreisel befindliche Motorrollerfahrerin übersehen. Die Verletzungen der 17-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden.