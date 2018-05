Autofahrerin prallt gegen Leitplanke

Mit dem Schrecken davongekommen ist eine 40-jährige Autofahrerin, die am Mittwochnachmittag gegen 12.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der L 314 verunglückte.

Die Frau hatte nach Angaben der Polizei die Landesstraße in Richtung Bergatreute befahren und war nach ihren Angaben aufgrund plötzlich auftretender Schmerzen nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit ihrem Fahrzeug gegen die Leitplanke geprallt. An ihrem Auto entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Neben der Polizei befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Bergatreute mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz.