Autofahrerin fähr auf Mercedes auf

Bei einem Auffahrunfall in der Altdorfstraße in Baienfurt ist am Dienstagmittag die 28-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt worden.

Die Frau fuhr laut Mitteilung der Polizei gegen 13 Uhr in Richtung „Trauben“. Vor ihr hielt ein VW Golf, weil dessen Fahrerin zunächst den Gegenverkehr passieren lassen wollte. Das sah die 28-Jährige allerdings so spät, dass sie nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Sie fuhr dem Mercedes ins Heck und verletzte sich dabei leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Mercedes war wegen der ausgelösten Airbags nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.