Als ein 38-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag von der Baienfurter Adlergasse kommend nach links in die Waldseer Straße abbiegen wollte, übersah er dabei einen von links kommenden 61-jährigen Mofafahrer. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der Mofafahrer stürzte, teilt die Polizei weiter mit. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.