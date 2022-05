Autofahrer überfährt Hund von elfjährigem Mädchen

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 15 Uhr in der Waldseer Straße in Baienfurt einen Hund überfahren. Anschließend fuhr er einfach weiter. Die elfjährige Besitzerin holte das tote Tier von der Straße.

Der kleine Malteser-Hund schlüpfte laut Pressemitteilung der Polizei wohl während einer Gassi-Runde aus seinem Leinengeschirr und lief auf die Straße. Ein laut Angaben weißer großer Pkw überfuhr den Hund und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um das überfahrene Tier zu kümmern.

Die elf Jahre alte Besitzerin, die zu dem Zeitpunkt mit dem Hund unterwegs war, holte das tote Tier selbst von der Straße.

Nach dem flüchtigen Autofahrer sucht nun die Polizei Weingarten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751/8036666 erbeten.