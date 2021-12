Autofahrer schläft ein und baut Unfall

Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung haben Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen einen 56-Jährigen eingeleitet.

Der Mann war laut Pressemitteilung der Polizei am Sonntag gegen 18.30 Uhr eigenen Angaben zufolge in der Friedhofstraße in Baienfurt am Steuer eingenickt, nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Ford Transit geprallt. Der 15-jährige Beifahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23 000 Euro geschätzt.