Autofahrer missachtet Vorfahrt in Baienfurt

Ein Verkehrsunfall infolge einer missachteten Vorfahrt hat sich am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Schillerstraße in Baienfurt ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Ein 59-jähriger Landrover-Fahrer, der auf der Bergatreuter Straße unterwegs war und in die Schillerstraße einbiegen wollte, übersah vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit eine von rechts herannahende, vorfahrtsberechtigte 74-jährige VW-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos, bei der niemand verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro.