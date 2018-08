Autofahrer überholt halsbrecherisch

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten. Der Fahrer eines Mercedes-Benz Vito hatte laut Bericht am Dienstag gegen 14.30 Uhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur der B 30 in Fahrtrichtung Ravensburg einen vorausfahrenden Motorradfahrer links überholt und dabei teilweise den Grünstreifen mitbenutzt. Der Motorradfahrer, der bei der Anzeigenaufnahme noch unter Schock stand, war verwundert, dass es nicht zu einem Streifvorgang gekommen war. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 anzurufen.