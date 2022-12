Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter im Zeitraum von Sonntagabend bis Montag, 17 Uhr, einen Pkw in der Baindter Straße zerkratzt. Der Täter machte sich an der linken Fahrzeugseite zu schaffen und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise.