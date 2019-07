Auto in Baienfurt zerkratzt

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 9.30 bis 15 Uhr einen VW Polo mit Ravensburger Kennzeichen beschädigt, der auf dem Parkplatz der Deutschen Post in der Baienfurter Kartonstraße geparkt war. Die Besitzerin des Polos stellte laut Polizei bei ihrer Rückkehr zu dem Fahrzeug einen etwa 50 Zentimeter langen Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Von einer Unfallflucht ist nicht auszugehen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666.