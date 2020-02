Auto überschlägt sich in Baienfurt

Vier leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung der Bergatreuter Straße mit der Baindter Straße in Baienfurt ereignet hat.

Ein 20 Jahre alter Mann und seine 17 und 18 Jahre alten Beifahrerinnen waren laut Polizei in einem Ford von Baindt nach Baienfurt unterwegs. An der Kieselkreuzung missachtete er die Vorfahrt eines VW, dessen Fahrer nach Bergatreute unterwegs war. Durch die heftige Kollision überschlug sich der Ford, kam aber wieder auf den Rädern auf. Die drei Insassen sowie der 47-jährige VW- Fahrer mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Feuerwehr war zum Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe ebenfalls im Einsatz.