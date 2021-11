Ausstellung zum Gedenken an Kriegsopfer

Eine Ausstellung mit dem Titel „Er flog mit einem Volltreffer in die Luft“ findet zum Gedenken an die Opfer der Weltkriege in Baienfurt statt. Zu sehen ist sie im Baienfurter Rathaus vom 11. bis 29. November.

Die Eröffnung durch Bürgermeister Günter A. Binder ist am Donnerstag, 11. November, um 19 Uhr im Rathausfoyer. Anschließend führt Uwe Hertrampf in die Ausstellung ein.

Im Rahmen der Sanierung des Ehrenmals für die Opfer der Weltkriege auf dem Baienfurter Friedhof erfolgte auch eine zeitgemäße und zukunftsfähige Kommentierung des privaten und staatlichen Umgangs mit Soldatentod in den letzten 107 Jahren. Als Konsequenz dieser Kommentierung auf einer Gedenkstele wurde das „Ehrenmal“ in „Denkort Opfer der Weltkriege“ umbenannt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Text der Gedenkstele wurde vom Künstler Andreas Knitz und dem Lokalhistoriker Uwe Hertrampf entworfen, im Arbeitskreis Ortsgeschichte überarbeitet und im Gemeinderat beschlossen. Er basiert auf den Erkenntnissen aus vielen Dokumenten und Materialien aus dem Ortsarchiv.

Diese Dokumente und Materialien sollen nun der interessierten Öffentlichkeit im zeitlichen Zusammenhang mit dem Volkstrauertag 2021 in dieser Ausstellung zugänglich gemacht werden.