Ausgebüxte Ratte führt Polizei zu vermeintlichen Menschenknochen in Ofen

Diese Geschichte um eine entflohene Ratte dürfte in Baienfurt im Gedächtnis bleiben. Laut Polizei war das Tier am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags in einem Mehrfamilienhaus am nördlichen Ortsrand abgehauen - "was den Weihnachtsstress der betroffenen Familie deutlich erhöhte", so der Polizeibericht.

Offenbar wurde dann leidenschaftlich nach dem Haustier gesucht. Unter anderem in der Brennkammer eines Herdes, dessen Standort nicht näher genannt wird. Dann muss es eine Schrecksekunde gegeben haben. Denn in dem Ofen wurde zwar nicht die Ratte gefunden, dafür aber "eine Reihe größerer Knochen".

Es ist der Moment, als das Polizeirevier Weingarten auf den Plan gerufen wird. Die Vermutung: Im Ofen liegen menschliche Überreste.

Eine genauere Prüfung der Knochen durch die Polizei führte schließlich aber zu dem Ergebnis, das in dem Herd offensichtlich die von einem Schwein stammenden Suppenknochen entsorgt wurden.

Spuren der vermissten Ratte fanden die eingesetzten Beamten bei der Überprüfung von Ofen und Knochen allerdings auch nicht mehr. Es ist unbekannt, ob das Tier wieder gefunden wurde.