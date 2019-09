Auffahrunfall beim Abbiegen

Mit Verletzungen ist einem 55-jährige Audi-Fahrerin am Samstag in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Vormittag mit ihrem Auto auf der Ravensburger Straße von Berg in Richtung Ravensburg unterwegs, als sie auf einen Parkplatz einfahren wollte. Eine nach ihr fahrende 52-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr mit ihrem Nissan auf den Audi auf. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.