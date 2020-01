Auffahrunfall aus Unachtsamkeit

In der Niederbieger Straße in Baienfurt sind am Montagmorgen ein BMW und ein Nissan bei einem Auffahrunfall zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 6.40 Uhr achtete der BMW-Fahrer auf der Brücke vor der Auffahrt zur B 30 kurzzeitig nicht auf seinen Vordermann und fuhr dem Nissan ins Heck. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.