Auf Zigarettenautomat geschossen

Mit einem Luftgewehr hat ein Unbekannter vermutlich in der Nacht zum Montag auf einen im Eichendorffweg in Baienfurt angebrachten Zigarettenautomaten geschossen und dabei das Display beschädigt, wodurch laut Polizei ein Sachschaden von rund 200 Euro entstand. Personen, die Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, in Verbindung zu setzen.

